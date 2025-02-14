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期貨新聞

14/02/2025 19:23

《日入而息》據報習近平下周見科企領袖，東涌地皮重推收４份標書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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路透：習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）下周三放榜，據報公布全年節約１５億美元成果；滙控據報計劃下周在投資
銀行部門啟動新一輪裁員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示留意有新股現數千倍超額情況，已對８間券商展開主題檢視　　　　　　　　　　　
地政總署指東涌住宅地重推收４份標書，新地信置獨資；高力指東涌住宅地投標氣氛徧向淡靜，
料價格仍偏保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大酒店（０００４５）料去年轉蝕９億元，投資物業重估虧損約６億元　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）上季經調整純利料跌逾四成，關注ＡＩ變現能力；未來數月推出文心４﹒５
系列，６月底起正式開源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）極氪進軍非洲市場，發布兩款車型售３０萬人幣起；領克收購事項完成後，
料錄收益約６４﹒７億人幣；極氪與領克今年計劃海外累計落成逾２００家門店　　　　　　　
內地１月末Ｍ２增７％低預期，新口徑Ｍ１增０﹒４％；內地１月新增貸款５﹒１３億大勝預期
，創紀錄新高；內地１月社融增量７﹒０６萬億，大勝預期並創新高；內地１月末社融規模存量
４１５﹒２萬億，同比增８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果擬今年年中將ＡＩ功能引入中國版ｉＰｈｏｎｅ；蘋果新品會公布前夕，特朗普「倒米」拒
豁免其關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國信通院啟動ＤｅｅｐＳｅｅｋ國產化適配測評工作；ＤｅｅｐＳｅｅｋ在東莞人工智能大模
型中心完成部署上線；ＤｅｅｐＳｅｅｋ的熱潮蔓延至內地股民群體；黑芝麻智能表示芯片已全
面支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型推理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱金磚已死，邀俄羅斯重建Ｇ８；美國對等關稅將針對不公平補貼及法規等多個範疇；質
疑效率部權力過大，美國１４個州控馬斯克違憲；馬斯克幼子被指大鬧白宮，疑挖鼻屎抹總統辦
公桌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指強勢高收８０５點，阿里健康再飆２９％，藥明生物漲１２％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　ＡＩ題材持續活躍，滬指收升０﹒４％全周揚１﹒３％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美元短線弱勢未必持續，可部署吸納　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４７７╱７９，日圓最新報１５２﹒５０╱５１
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　和鉑醫藥（０２１４２）料去年溢利最多２２００萬人幣　　　　　　　
　　譚仔國際（０２２１７）首三季除稅後溢利按年跌４５﹒４％，續停牌　
　　日產第三財季淨虧損１４１億日圓，惟股價上升　　　　　　　　　　　
　　中國文旅農業（００５４２）或延遲刊發２０２４年中期業績，續停牌＝
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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標普指寧德時代擬二次上市將強化其信用狀況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）據報前年購入巴西鋰谷地塊採礦權　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）正式進入英國市場，Ｇ６預售價４萬英鎊起　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）Ｂｅｌｇｒａｖｉａ　Ｐｌａｃｅ二期最快下周上樓書　　　　　　　　　
金朝陽集團（００８７８）中途停牌，停牌前報５﹒５元升近４％　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）傳與多間銀行商談雙邊貸款，以擴建鐵路網　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）下周三放榜，據報公布全年節約１５億美元成果　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）上季經調整純利料跌逾四成，關注ＡＩ變現能力；未來數月推出文心４﹒５
系列，６月底起正式開源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富衛香港去年首三季新業務年度化保費及首年保費增約五成　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）據報選擇三家銀行，為５８１億元債務再融資安排貸款；新世界皇都截票
錄逾７８００票，超額認購逾４５倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
智己汽車３月初與阿里（０９９８８）斑馬智行發布ＡＩ生態座艙新趨勢；巨人網絡與阿里雲深
化ＡＩ合作；馬雲轉到湖南長沙考察盒馬鮮生分店，此前現身阿里杭州園區　　　　　　　　　
吉利（００１７５）極氪進軍非洲市場，發布兩款車型售３０萬人幣起；領克收購事項完成後，
料錄收益約６４﹒７億人幣；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
極氪與領克今年計劃海外累計落成逾２００家門店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
茂盛控股（０００２２）售酒店七成收益歸母企，收租王重施故技　　　　　　　　　　　　　
中國文旅農業（００５４２）胡忠平辭任財務總監，朱浩天接任　　　　　　　　　　　　　　
華潤置地（０１１０９）１月總合同銷售金額按年增長１﹒６％　　　　　　　　　　　　　　
聯洋智能（０１５６１）委任李雲九為執董及副總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）１月收入按年升２５％，按月跌３８％　　　　　　　　　　　　　　
攜程（０９９６１）海洋公園預訂人數按年升２０％，大熊貓龍鳳胎即將公開亮相　　　　　　
昇世集團任命區域首席投資官，擬申６號牌涉足ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
郵儲銀行（０１６５８）董事長任職資格獲核准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　天保能源（０１６７１）夥天開中試基地拓能源技術共享中試平台
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　蔚來能源與長城汽車（０２３３３）達成充電服務合作　　
　　富力地產（０２７７７）１月總銷售收入按年跌２０﹒１％
　　美的（００３００）與阿里雲將在出海和ＡＩ方面擴展合作
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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路透指習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢表示去年起訴電騙犯罪近８萬人，同比增逾五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一個月期國庫現金定存中標利率跌１６基點並創年半低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地１月末Ｍ２增７％低預期，新口徑Ｍ１增０﹒４％；內地１月新增貸款５﹒１３億大勝預期
，創紀錄新高；內地１月社融增量７﹒０６萬億，大勝預期並創新高；內地１月末社融規模存量
４１５﹒２萬億，同比增８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行９８５億逆回購利率持平，全周收水５７４９億；去年末房地產貸款餘額降幅收窄至０﹒２
％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構指貨幣寬鬆短期有掣肘，下階段降準減息或均可期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委指實施更積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州三宗宅地收金１５﹒３億元，最高溢價率６５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州最低月薪標準提高至２５００元，深圳２５２０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
《哪吒２》總票房突破１００億，中國影史首部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹人形機器人爆紅，Ｇ１型號二手現貨炒上１２萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國信通院啟動ＤｅｅｐＳｅｅｋ國產化適配測評工作；ＤｅｅｐＳｅｅｋ在東莞人工智能大模
型中心完成部署上線；ＤｅｅｐＳｅｅｋ的熱潮蔓延至內地股民群體；黑芝麻智能表示芯片已全
面支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型推理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音電商據報去年ＧＭＶ約３﹒５萬億，同比增３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
餓了麼申請「筷馬送水」等商標，傳將推專業送水服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
庫迪咖啡去年５月起實現盈利，固定收入每月增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示去年國際收支基本平衡，貨物貿易順差創新高；去年中國經常帳戶順差４２２０億美
元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行原副行長李吉平受賄案一審開庭，受賄近六千萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒０５％，報２３１５２﹒６１點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美祭對等關稅，中國、印度等新興經濟體面臨更高風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果谷歌重新上架ＴｉｋＴｏｋ，不賣即禁生效可再延　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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對等關稅殺到埋身，印度總理莫迪親赴白宮求和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
俄羅斯發布影片，美俄兩國被拘押人員獲釋回國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱金磚已死，邀俄羅斯重建Ｇ８；美國對等關稅將針對不公平補貼及法規等多個範疇；質
疑效率部權力過大，美國１４個州控馬斯克違憲；馬斯克幼子被指大鬧白宮，疑挖鼻屎抹總統辦
公桌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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日本７年來最大筆ＩＰＯ，ＪＸ金屬擬籌３０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國上周新領失業救濟人數減至２１﹒３萬，低於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果擬今年年中將ＡＩ功能引入中國版ｉＰｈｏｎｅ；蘋果新品會公布前夕，特朗普「倒米」拒
豁免其關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普關稅講話後美元走低，黃金向歷史高位攀升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃｏｉｎｂａｓｅ第四季度純利按年上升３７６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超指示全面推動履行夏寶龍大灣區調研指示；李家超與岑浩輝官會面，稱兩地優勢互補拓「
聯線同遊」市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行在港發行兩期限人民幣央票，中標利率均低於上次　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府今刊憲將依托咪酯列為毒品，販運及非法製造可判囚終身　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局指１月訪港旅客升２４％至４７４萬人次，創疫情後單月新高　　　　　　　　　　　　
澳門旅遊危機協助小組在台中全力協助澳門死者家及傷者；台中新光三越百貨氣爆增至４死３４
傷，國台辦表達哀悼和慰問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
無紙證券市場制度附屬法例今刊憲，下周三立法會進行先訂後議程序　　　　　　　　　　　　
生產者責任制擴展至膠樽和紙包飲品盒預計２０２７年正式落實　　　　　　　　　　　　　　
ＣｏｍｐｌｅｘＣｏｎ門票日子出錯，主辦方宣布退款安排　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬｉｎｋｅｄＩｎ夥１４企業吸環球人才來港，助制定技能提升策略　　　　　　　　　　　　
內地客春節湧香港買金，有人排隊３小時買心儀金飾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全運會馬拉松測試賽２﹒２３舉行，深圳灣口岸早上１１時前封閉　　　　　　　　　　　　　
證監會表示留意有新股現數千倍超額情況，已對８間券商展開主體審查　　　　　　　　　　　
據報本港計劃放寬對內地公司的新股上市規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
迎合情人節，微信單個紅包額度上限今日升至５２０元，限時一天　　　　　　　　　　　　　
香港首次船對船液化天然氣加注，陳美寶稱體現大灣區港口優勢互補　　　　　　　　　　　　
東涌住宅地重推至少收四份標書，信置嘉華獨資入標；高力指東涌住宅地投標氣氛徧向淡靜，料
價格仍偏保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周微升０﹒０９％，終止３周連跌回穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示外匯基金１月份境外資產增加８１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財委會審議逾４１６億元基本工程儲備基金撥款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府就明年人口普查刊憲，全港約十分一人口須填寫長問卷　　　　　　　　　　　　　　　　
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