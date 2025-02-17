期指低開５９點報２２６０８，國指期貨跌２７點報８３２８

《經濟通通訊社１７日專訊》期指低開５９點報２２６０８，國指期貨低開２７點報
８３２８，科指期貨高開１５點報５５５０。
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17/02/2025 09:15
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17/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８９７９０張，增逾萬張
17/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６９９４張，增逾萬一張
17/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６１３８張，減１９８１張
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