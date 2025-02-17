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期貨新聞

17/02/2025 16:31

即月期指最後交易價２２６３７跌３０點，高水２１點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２２６３７，跌３０點，高水２１點，暫
成交１４１９９８張。即月國指期貨最後交易價８３３５，跌２０點，高水１１點，暫成交
１３３１８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５５０３，跌３２點，高水４點，暫成交
２０９７１６張。

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