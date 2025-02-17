即月期指最後交易價２２６３７跌３０點，高水２１點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２２６３７，跌３０點，高水２１點，暫

成交１４１９９８張。即月國指期貨最後交易價８３３５，跌２０點，高水１１點，暫成交

１３３１８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５５０３，跌３２點，高水４點，暫成交

２０９７１６張。

