即月期指最後交易價２２６３７跌３０點，成交１４１９９８張

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２２６３７，跌３０點，高水２１點，成
交１４１９９８張。即月國指期貨最後交易價８３３５，跌２０點，高水１１點，成交
１３３２１４張。另外，即月科指期貨最後交易價５５０３，跌３２點，高水４點，成交
２０９７１６張。
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17/02/2025 16:46
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