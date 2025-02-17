【夜期時段】即月期指最新報２２６５３點，升１６點，高水３７點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６４１點，升４點，高水２５

點，最新報２２６５３點，升１６點，高水３７點，合約成交１７８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３３１點，跌４點，高水７點，最新報８３３７點，升２

點，高水１３點，合約成交３７５張。

