【夜期時段】即月期指最新報２２６５３點，升１６點，高水３７點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６４１點，升４點，高水２５
點，最新報２２６５３點，升１６點，高水３７點，合約成交１７８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３３１點，跌４點，高水７點，最新報８３３７點，升２
點，高水１３點，合約成交３７５張。
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17/02/2025 17:20
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17/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２２６３７跌３０點，高水２１點
17/02/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４５﹒３升逾１３點
17/02/2025 09:15 期指低開５９點報２２６０８，國指期貨跌２７點報８３２８
17/02/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３５﹒５升３﹒５點
17/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８９７９０張，增逾萬張
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