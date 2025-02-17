《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，百度公布業績

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲央行公布議息結果，及百度公布業績，料為周二（１８日

）市場焦點。



＊英倫銀行總裁講話，美國公布紐約聯儲製造業指數＊



各國重要經濟活動方面，世界貿易組織（ＷＴＯ）主要決策機構召開會議，討論貿易緊張局

勢。周二本港時間１１：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明，並召開記者會。

５：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利就維護和加強開放金融市場講話。



數據方面，周二（１８日）１１：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，

料由４﹒３５％降至４﹒１％，料由４﹒３５％降至４﹒１％。３：００ｐｍ，英國公布１月失

業率。４：３０ｐｍ，香港公布１月失業率，經季節調整料維持於３﹒１％。９：３０ｐｍ，美

國公布２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負１２﹒６收窄至負２。１１：００ｐｍ，美國

公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由４７降至４６。



在本港，明日公布業績的公司有：百度集團（０９８８８）、希慎興業（０００１４）、怡

俊集團控股（０２４４２）等。



另外，美國聯儲局周四（２０日）將公布議息紀錄。美國本周將公布１月房市指標，包括周

三（１９日）公布的建築許可與新屋開工，以及周五（２１日）公布的成屋銷售數據。（ｗａ）

