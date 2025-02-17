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期貨新聞

17/02/2025 19:00

《日入而息》習近平與馬雲等民企負責人座談，港股波幅大微跌４點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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習近平今日上午在京出席民營企業座談會；習近平與民企負責人座談，馬雲、任正非、雷軍等在
座；習近平稱從五方面健全全面從嚴治黨體系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報滙控（００００５）股東支持退出美洲及歐洲ＥＣＭ業務，料業績公布更多細節　　　　　
金管局歡迎中小企融資專責小組１８家銀行加入協商機制；余偉文稱本港需重視數字化和創新，
提高金融服務安全性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會支持另類資產基金上市，以擴闊投資選擇及促進市場發展　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱將放寬新投資移民計劃資產評估，擬擴本港金屬倉儲；財庫局指代幣化禁制令為處理虛
擬資產領域法律事宜樹立先例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
莊太量倡乘車優惠設上限暫停明日大嶼，代幣化賣地皮；公務員凍薪各界意見不一，ＡＣＣＡ倡
設政府效率部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳內地向小紅書暗示引入國資股東有助推進上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）與電競世界杯基金會達成戰略合作，成為中國戰略合夥人；騰訊雲四款產品
新接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；中信建投指ＤＳ用戶激增及騰訊接入，刺激本地化部署需求　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ公司高管變更，並新增互聯網信息服務；廣州市政務外網部署上線ＤｅｅｐＳ
ｅｅｋ多個模型；深圳市全面啟用ＤｅｅｐＳｅｅｋ政務服務；鄭州為全市領導幹部開講堂教使
用ＤｅｅｐＳｅｅｋ；內地現多個仿冒ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ａｐｐ，實為木馬病毒　　　　　　
高盛指ＡＩ應用提升中資股公允值最多兩成，料吸引二千億美元資金；銀河證券指全球ＡＩ＋行
業應用、端側ＡＩ料再迎繁榮期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院前副總理鄒家華病逝，享年９９歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲禁止外國人買現樓，４月１日生效為期兩年；分析預料澳央行本周減息，新西蘭央行繼續下
調利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指曾逼兩萬三收市回吐４點，觀望民企座談會進一步消息
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬指收升０﹒２７％，中央挺民企，兩市成交近２萬億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　特朗普缺大國擔當，長遠或削弱美元地位　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４７６╱７８，日圓最新報１５１﹒８２╱８３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳內地向小紅書暗示引入國資股東有助推進上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）巴西Ｂｕｚｉｏｓ７項目投產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）與電競世界杯基金會達成戰略合作，成為中國戰略合夥人；騰訊雲四款產品
新接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；中信建投指ＤＳ用戶激增及騰訊接入，刺激本地化部署需求　　　　
小米（０１８１０）本月底發布中央空調，對標大金空調　　　　　　　　　　　　　　　　　
索羅斯兒子旗下對沖基金出清唯一持有的中國資產，悉售阿里巴巴（０９９８８）　　　　　　
恒地（０００１２）Ｂｅｌｇｒａｖｉａ　Ｐｌａｃｅ二期最快本周上樓書；恒地巴域街項目第
二期上載樓書，涉２４８伙單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報滙控（００００５）股東支持退出美洲及歐洲ＥＣＭ業務，料業績公布更多細節；滙豐大灣
區ＥＳＧ指數去年第四季升３％至１３０﹒７６，創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　
港龍中國地產（０６９６８）１月合同銷售金額按年跌３６﹒２％　　　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）推ＡＩ　Ｓｕｐｅｒｈｉｇｈｗａｙ解決方案　　　　　　　　　　　
京東外賣據報停止補貼後，日單量降低至２萬單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正道（０１１８８）安嘉成辭任獨立非執董，公司未符至少３名獨立非執董規定　　　　　　　
渣打香港夥香港電訊（０６８２３）等設合資公司，籌備發行與港元掛勾穩定幣　　　　　　　
神華（０１０８８）１月商品煤產量跌８﹒５％，煤炭銷售量跌２２％　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五菱汽車（００３０５）宋偉辭任行政總裁，楊杰接任　　
　　五礦地產（００２３０）訂立１０億元人幣３年期融資協議
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　途虎（０９６９０）受託人根據股份計劃買入１１２８﹒４萬股　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）自研ＰｈａｒｍＡＩＤ接入Ｄｅｅｐｓｅｅｋ　Ｒ１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平今日上午在京出席民營企業座談會；習近平與民企負責人座談，馬雲、任正非、雷軍等在
座；習近平稱從五方面健全全面從嚴治黨體系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國願與庫克群島加強「一帶一路」戰略對接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
緬甸已控制妙瓦底逾千名非法入境者，夥中泰識別身份　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京為外籍商務人士簽發５年多次專項簽證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高法針對創始人貶損性言論可認定侵犯企業名譽權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關總署署長孫梅君上海調研稱探索試點更多創新政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１９０５億逆回購利率持平，淨回籠３８５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王健林再被凍結千二萬股權，此前已被凍結逾七千萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央匯金控股三大ＡＭＣ，落實機構改革方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部劃轉中國農業再保險５５﹒９％股份至中央匯金；財政部明日開展國債做市支持操作，規
模８﹒９億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州更換住宅老舊電梯每台補貼１５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
江蘇常州市委書記陳金虎突落馬，今早仍見於報章頭版；江蘇省人大原副主任劉捍東受賄逾２億
，一審被判死緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ公司高管變更，並新增互聯網信息服務；廣州市政務外網部署上線ＤｅｅｐＳ
ｅｅｋ多個模型；深圳市全面啟用ＤｅｅｐＳｅｅｋ政務服務；鄭州為全市領導幹部開講堂教使
用ＤｅｅｐＳｅｅｋ；內地現多個仿冒ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ａｐｐ，實為木馬病毒　　　　　　
格力電器專賣店全國更名「董明珠健康家」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東風汽車總經理周治平已調任中國兵裝集團總經理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院前副總理鄒家華病逝，享年９９歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒５％，報２３５０５﹒３３點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國務院修改美台關係表述，華外交部促立即糾正錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示解決歐盟對華電動車反補貼案符合雙方利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓以個資安全暫停ＤＳ新下載，中方指一貫要求中企守法　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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俄媒指俄美官員周二將在沙特舉行烏克蘭問題會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普據報希望在今年復活節前實現俄烏停火；特朗普任命銀行家約萬諾維奇為美進出口銀行董
事長；美國國家衛生研究院過千名員工遭解僱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國首相表示必要時將向烏克蘭派遣維和部隊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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達拉斯聯儲銀行行長表示美國減息要謹慎；摩根士丹利指美元今年跌幅可能較小　　　　　　　
澳洲禁止外國人買現樓，４月１日生效為期兩年；分析預料澳央行本周減息，新西蘭央行繼續下
調利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本第四季度實際ＧＤＰ年率增長２﹒８％；對日本央行加息押注升溫，資產管理公司看漲日圓
ＯｐｅｎＡＩ董事會否決馬斯克牽頭財團的收購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨａｓｈＫｅｙ推加密貨幣多代幣指數基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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「積金易」平台成立專家小組，助第二階段上線，成員包括方保僑等　　　　　　　　　　　　
保監局冀年內發新壽險牌助港人北上養老，料多為大型中資險企　　　　　　　　　　　　　　
宏利德勤大中華調查指５７％富豪擬用保險傳承財富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公務員凍薪各界意見不一，ＡＣＣＡ倡設政府效率部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　
莊太量倡乘車優惠設上限暫停明日大嶼，代幣化賣地皮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末錄９宗成交，中原料本月迎來「小陽春」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊何蓓茵稱約８５％公務員５天工作，轉制須確保公共服務不受影響　　　　　　　　　　　　
海洋公園昨天約５０００人參觀大熊貓館，破單日紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深交所裴慧琦料５月或６月在深圳舉行國際投資者會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵九龍灣車廠疑電線短路冒煙，約６８０人疏散　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
簡約公屋第二期提供約５０６０伙，下周一起接受申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱將放寬新投資移民計劃資產評估，擬擴本港金屬倉儲　　　　　　　　　　　　　　　
運房局指大欖隧道收費方案已取得廣泛共識，呼籲議員支持　　　　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強譴責ＢＢＣ訪問通緝犯張晞晴報道歪曲事實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛指ＡＩ應用提升中資股公允值最多兩成，料吸引二千億美元資金；銀河證券指全球ＡＩ＋行
業應用、端側ＡＩ料再迎繁榮期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡指１月新取用按揭保險宗數創近９年首月新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１２月商品出口貨量按年升２﹒３％，全年升４﹒９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示第四季信用卡應收帳款上升７﹒９％；歡迎中小企融資專責小組１８家銀行加入協商
機制；余偉文稱本港需重視數字化和創新，提高金融服務安全性　　　　　　　　　　　　　　
證監會支持另類資產基金上市，以擴闊投資選擇及促進市場發展　　　　　　　　　　　　　　
銀公指１８間中小企融資專責小組參與銀行共同協商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私隱專員指去年涉及個人資料外洩事故增加，建議修例加強罰則　　　　　　　　　　　　　　
財庫局指代幣化禁制令為處理虛擬資產領域法律事宜樹立先例　　　　　　　　　　　　　　　
澳門去年住宅均價跌９％，上季跌１２﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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17/02/2025 09:15  期指低開５９點報２２６０８，國指期貨跌２７點報８３２８

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