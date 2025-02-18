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18/02/2025 09:15

期指高開８點報２２６４５，國指期貨跌３點報８３３２

　　《經濟通通訊社１８日專訊》期指高開８點報２２６４５，國指期貨低開３點報８３３２，
科指期貨高開３７點報５５４０。

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