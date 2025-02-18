即月期指最後交易價２２９９５升３５８點，高水１８點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２２９９５，升３５８點，高水１８點，
暫成交１５０７０３張。即月國指期貨最後交易價８４８２，升１４７點，高水７點，暫成交
１２３９４３張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，升１５３點，高水１７點，暫成交
１９７２６０張。
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18/02/2025 16:31
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２２９９５，升３５８點，高水１８點，
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下一篇新聞︰18/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒３升逾２１點
18/02/2025 09:15 期指高開８點報２２６４５，國指期貨跌３點報８３３２
18/02/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３９﹒８升７﹒８點
18/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１６２６張，減逾萬八張
18/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６０６７張，減逾二萬張
18/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２１７０９張，減１４４２９張
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