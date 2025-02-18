即月期指最後交易價２２９９５升３５８點，成交１５１０４６張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２２９９５，升３５８點，高水１８點，
成交１５１０４６張。即月國指期貨最後交易價８４８２，升１４７點，高水７點，成交
１２４０７１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，升１５３點，高水１７點，成交
１９７２６０張。
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
18/02/2025 16:46
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18/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒３升逾２１點
18/02/2025 09:15 期指高開８點報２２６４５，國指期貨跌３點報８３３２
18/02/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３９﹒８升７﹒８點
18/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１６２６張，減逾萬八張
18/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６０６７張，減逾二萬張
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