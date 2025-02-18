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期貨新聞

18/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２２９９５升３５８點，成交１５１０４６張

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２２９９５，升３５８點，高水１８點，
成交１５１０４６張。即月國指期貨最後交易價８４８２，升１４７點，高水７點，成交
１２４０７１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，升１５３點，高水１７點，成交
１９７２６０張。

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