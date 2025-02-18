即月期指最後交易價２２９９５升３５８點，成交１５１０４６張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２２９９５，升３５８點，高水１８點，

成交１５１０４６張。即月國指期貨最後交易價８４８２，升１４７點，高水７點，成交

１２４０７１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６５６，升１５３點，高水１７點，成交

１９７２６０張。

