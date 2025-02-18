【夜期時段】即月期指最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０２６點，升３１點，高水

４９點，最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點，合約成交５５２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４８６點，升４點，高水１１點，最新報８４６２點，跌

２０點，低水１３點，合約成交８４３張。

