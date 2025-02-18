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18/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０２６點，升３１點，高水
４９點，最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點，合約成交５５２張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４８６點，升４點，高水１１點，最新報８４６２點，跌
２０點，低水１３點，合約成交８４３張。

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