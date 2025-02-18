【夜期時段】即月期指最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０２６點，升３１點，高水
４９點，最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點，合約成交５５２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４８６點，升４點，高水１１點，最新報８４６２點，跌
２０點，低水１３點，合約成交８４３張。
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18/02/2025 17:20
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４９點，最新報２２９４５點，跌５０點，低水３２點，合約成交５５２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４８６點，升４點，高水１１點，最新報８４６２點，跌
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18/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒３升逾２１點
18/02/2025 09:15 期指高開８點報２２６４５，國指期貨跌３點報８３３２
18/02/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３９﹒８升７﹒８點
18/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１６２６張，減逾萬八張
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