《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三

（１９日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會非貨幣政策會議（線上）舉行。周三本港時間

９：００ａｍ，新西蘭央行公布貨幣政策聲明，並就貨幣政策決定召開記者會。９：３０ａｍ，

日本央行審議委員高田創在一場會議上講話。



＊英國公布ＣＰＩ，美國公布建築許可等數據＊



數據方面，周三（１９日）５：００ａｍ（本港時間．下同），美國公布１２月長期資本流

動。７：５０ａｍ，日本公布１月出口，年率升幅料由２﹒８％擴大至７﹒７％；１月進口年率

升幅料由１﹒７％擴大至９﹒３％；１月貿易收支料由１３２５億日圓跌至負２１０３８億日圓

。３：００ｐｍ，英國公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒３％，年率

升幅料由２﹒５％擴大至２﹒８％；１月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒２％擴大至

３﹒７％。５：３０ｐｍ，英國公布１２月房價指數。９：３０ｐｍ，美國公布１月建築許可，

月率跌幅料由０﹒７％擴大至１﹒５％；１月新屋動工料由１４９﹒９萬降至１３９﹒７萬，月

率料由１５﹒８％逆轉至下滑６﹒８％。



在本港，明日公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）等。

（ｗａ）

