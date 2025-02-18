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18/02/2025 19:29

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，滙控恒生公布業績

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及滙控恒生公布業績，料為周三
（１９日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會非貨幣政策會議（線上）舉行。周三本港時間
９：００ａｍ，新西蘭央行公布貨幣政策聲明，並就貨幣政策決定召開記者會。９：３０ａｍ，
日本央行審議委員高田創在一場會議上講話。
　
＊英國公布ＣＰＩ，美國公布建築許可等數據＊
　
　　數據方面，周三（１９日）５：００ａｍ（本港時間．下同），美國公布１２月長期資本流
動。７：５０ａｍ，日本公布１月出口，年率升幅料由２﹒８％擴大至７﹒７％；１月進口年率
升幅料由１﹒７％擴大至９﹒３％；１月貿易收支料由１３２５億日圓跌至負２１０３８億日圓
。３：００ｐｍ，英國公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒３％，年率
升幅料由２﹒５％擴大至２﹒８％；１月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒２％擴大至
３﹒７％。５：３０ｐｍ，英國公布１２月房價指數。９：３０ｐｍ，美國公布１月建築許可，
月率跌幅料由０﹒７％擴大至１﹒５％；１月新屋動工料由１４９﹒９萬降至１３９﹒７萬，月
率料由１５﹒８％逆轉至下滑６﹒８％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：滙豐控股（００００５）、恒生銀行（０００１１）等。
（ｗａ）

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