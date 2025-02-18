《日入而息》百度上季少賺１３％，新世界傳將三百億物業作抵押品

《今天重點》
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百度（０９８８８）上季經調整淨利潤跌１３％至６７億人幣勝預期，收入跌２％；去年盈利按
年增１７％，經調整盈利跌６％
新世界（０００１７）傳提議再將價值近３００億物業作融資抵押品
希慎（０００１４）去年虧轉盈３５００萬元，維持派息８１仙；去年基本溢利１９﹒５億元，
按年升６﹒８％
阿里（０９９８８）第三財季料少賺逾２％，淘天表現改善變現力提升
京東（０９６１８）回應Ａｐｐ提供國內打車服務：２０２２年已接入，暫不會推廣；京東Ａｐ
ｐ上線國內打車服務，接入第三方叫車小程序
三一重工傳計劃來港上市，集資最多１１７億元
李家超料上半年盛事吸引８４萬人次旅客，為港帶來３３億元消費額；明日舉行ＣＥＰＡ宣講會
，介紹開放措施及落實安排；感謝夏寶龍指明香港發展方向，牢記「時不我待」緊逼性
畢馬威料港府在２０２４╱２５年度錄８９７億元赤字；倡為首次置業人士提供較低從價印花稅
率
本港最新失業率維持３﹒１％，符合市場預期
行會通過最低工資由每小時４０元增至４２﹒１元，增幅５﹒２５％
國家發改委支持民企積極參與「兩重兩新」；加力推動解決拖欠民企帳款問題；官媒指座談會「
科技」含量濃，民營企業能有所為；座談會穩民營經濟，關注全國兩會新舉措；章俊對比兩次民
企座談會，本次助消政策不確定疑慮；美媒指習近平座談會釋出盼民企帶動經濟增長訊號；大摩
指座談會表達溫和支持，民營成國家競爭力支柱之一；瑞銀表示整頓科技行業或告終，中國科技
股將繼續跑贏；花旗指民企座談會有助於支撐中國互聯網行業估值水平
官媒指「每２０個８０後已有１人去世」謠言禍首或是ＡＩ；福田政務７０名「ＡＩ員工」上線
，各有監護人指揮工作
追捧ＤｅｅｐＳｅｅｋ，全球對沖基金棄印度投中國
馬斯克加入ＡＩ大模型戰團，發布Ｇｒｏｋ ３聊天機械人
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《即日市況》
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恒指收升３６０點報２２９７６兩萬三得復失，科網股續炒ＡＩ商機
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《深滬股市》
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ＤＳ熱度暫退，銀行獨力難撐，滬綜指收跌０﹒９３％
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《美元匯價》
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歐元最新報１﹒０４６４╱６５，日圓最新報１５１﹒７８╱７９
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《公司業績》
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阿里（０９９８８）第三財季料少賺逾２％，淘天表現改善變現力提升
百度（０９８８８）去年盈利按年增１７％，經調整盈利跌６％；上季經調整淨利潤跌１３％至
６７億人幣勝預期，收入跌２％
希慎（０００１４）去年虧轉盈３５００萬元，維持派息８１仙；去年基本溢利１９﹒５億元，
按年升６﹒８％
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《公司資訊》
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人工甜味劑龍頭新琪安科技二度遞表港上市溢利持續跌
赤峰黃金據報今起評估投資者對其香港上市的興趣
三一重工傳計劃來港上市，集資最多１１７億元
深圳大學與騰訊雲合作開ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關課程；微信測試ＤＳ搜索用戶熱情超預期，緊調
「騰訊元寶」支持
富衛集團委任３名董事會新成員，今日起生效
京東（０９６１８）回應Ａｐｐ提供國內打車服務：２０２２年已接入，暫不會推廣；京東Ａｐ
ｐ上線國內打車服務，接入第三方叫車小程序
希慎（０００１４）庇利街及榮光街住宅項目料２０２７年初取得入伙紙；希慎利蘊蓮稱一簽多
行令消費客群量增多，對樓市持審慎樂觀態度
暴雪總裁喬漢娜首次來訪中國，並與網易（０９９９９）團隊會面
同創集團以２﹒７億連命名權出售觀塘同創匯全幢
紀惠放售舂坎角豪宅，叫價高達２０億元
萬洲國際（００２８８）售史密斯菲爾德食品擬派特息，本月底審議
新世界（０００１７）北角皇都暫收逾８０００票，超額９０倍
融科控股（０２３２３）劉傳代替劉斐擔任特別調查委員會主席，續停牌
諾科達科技（００５１９）未來將投放更多資源在ＡＩ相關研究開發
小米（０１８１０）雷軍稱下決心把ＡＩ技術落到各個終端產品
中銀香港（０２３８８）續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通；中銀人壽夥中銀
香港為內地旅居者提供一站式跨境支付及保障
聯交所表示上置集團（０１２０７）自本周四起取消上市地位
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《國企紅籌》
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五礦資源（０１２０８）午後停牌，停牌前報２﹒６８元微跌；收購英美資源於巴西鎳業務，明
日復牌
申萬宏源（００２１８）ＳＷＨＹ ＢＶＩ已向股東實物分派股份
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《神州民企》
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綠城中國（０３９００）擬額外發行美元優先票據
同源康醫藥（０２４１０）約１﹒７億股非上市股份完成轉換Ｈ股
大洋集團（０１９９１）委任馮昕為獨立非執董，重新遵守上市規則
海普瑞（０９９８９）抗腫瘤注射用Ｈ１７１０獲內地批准開展臨床試驗
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《中國要聞》
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何立峰晤日本經濟界訪華團，鼓勵日企在華投資發展
國家發改委支持民企積極參與「兩重兩新」；加力推動解決拖欠民企帳款問題；官媒指座談會「
科技」含量濃，民營企業能有所為；座談會穩民營經濟，關注全國兩會新舉措；章俊對比兩次民
企座談會，本次助消政策不確定疑慮；美媒指習近平座談會釋出盼民企帶動經濟增長訊號；大摩
指座談會表達溫和支持，民營成國家競爭力支柱之一；瑞銀表示整頓科技行業或告終，中國科技
股將繼續跑贏；花旗指民企座談會有助於支撐中國互聯網行業估值水平
數據局指國家公共數據資源登記平台３月起上線試運行
北京海關出台２０項措施，促進外貿穩量提質
上海上周新房成交面積環比增長６２﹒６６％
成都一涉宅用地溢價２８％成交，華潤置地１７億摘得
人行４８９２億逆回購利率持平，全口徑收水４３８億；１月末境外機構持銀行間市場債券４﹒
１４萬億；專家指人行貨幣政策工具箱日益豐富，體系將更完善
官媒指「每２０個８０後已有１人去世」謠言禍首或是ＡＩ；福田政務７０名「ＡＩ員工」上線
，各有監護人指揮工作
寧德時代、滴滴換電合資公司成立，註冊資本逾３億
抖音處置逾４００個仿冒《哪吒２》導演楊宇帳號
字節ＣＥＯ梁汝波稱今年ＡＩ業務重點包括探索智能上限；谷歌前高管、ＡＩ專家吳永輝入職字
節跳動
華為與上海瑞金醫院攜手推出病理大模型，輔助醫生診斷；華為廣汽ＧＨ項目首款車型據報計劃
２０２６年上市
特斯拉新款ＭｏｄｅｌＹ上海量產，料月內開始交付；英媒指特斯拉智駕系統中國內地許可恐被
推遲
庫迪擬對首２０００家加盟便利店推出分期付款等優惠
中央結算降部分業務收費，企業債現券交易優惠５０％
１月全國鐵路旅客發送３﹒６９億人次，同比增１２％
外匯局表示１月銀行結售匯逆差４５３億美元
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６８％，報２３６６６﹒１１點
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《大國博弈》
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ＳＨＥＩＮ高層指美取消免稅條款，公司增長仍勁
美國保守派女作家自揭為馬斯克誕子，稱「木已成舟」
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《國際要聞》
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美俄利雅得會談令歐盟震驚，烏克蘭呼籲歐洲派出代表；美俄在利雅得正式展開會談，烏克蘭、
歐洲代表未獲邀
美俄今在沙特會談，中方表示樂見一切致力於和平的努力
員工被解僱引發擔憂，美國空管工會正分析安全影響
德國央行行長表示美國新關稅將對德國造成嚴重衝擊
沙特王儲接見美國國務卿，願做美國及伊朗調停人
阿根廷總統米萊涉嫌炒作虛擬貨幣，遭控告欺詐
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《外圍經濟》
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兩名聯儲局官員傾向維持利率不變
俄羅斯主權財富基金ＣＥＯ或加入俄美利雅得會談
日本央行前副行長：應繼續加息，為後續政策保持空間
澳洲央行將現金利率目標下調０﹒２５厘，合乎預期
英國１２月當季失業率維持４﹒４％，預期４﹒５％
蘋果報告ｉＣｌｏｕｄ服務出現問題
西南航空將裁減１５％公司員工，尋求大幅節省成本
追捧ＤｅｅｐＳｅｅｋ，全球對沖基金棄印度投中國；安本對中國前景謹慎樂觀，美加徵關稅無
阻增長勢頭
高盛指２０２５年底黃金目標價上調至３１００美元
花旗指新興市場貨幣興趣指標達到美國大選後最高
馬斯克加入ＡＩ大模型戰團，發布Ｇｒｏｋ ３聊天機械人
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《其他消息》
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ＣＥＰＡ宣講會明午二時半舉行，商務部台港澳司司長樊世杰致辭
中聯辦及港府大力協調，《哪吒之魔童鬧海》今日香港首映
何柱國自爆罹患肺癌康復，呼籲戒煙，倡暫停賣地３年；何柱國倡停賣地３年，指靠借貸令明日
大嶼上馬非良策
回應的士業界醞釀罷駛，李家超指任何激烈行動不能解決問題
行會通過最低工資由每小時４０元增至４２﹒１元，增幅５﹒２５％
財庫局表示財政部連續１７年在港發債，推動人民幣穩慎國際化
海洋公園估計昨日有近４０００人次探訪大熊貓龍鳳胎；海洋公園首團探訪大熊貓貴賓團，參加
者讚物超所值
昂坪３６０去年纜車收入升３０％至４﹒１３億元創新高
簡樸房規管方案最快下月底提交立法會，寬限期最多延至３年
李家超料上半年盛事吸引８４萬人次旅客，為港帶來３３億元消費額；明日舉行ＣＥＰＡ宣講會
，介紹開放措施及落實安排；感謝夏寶龍指明香港發展方向，牢記「時不我待」緊逼性；
房委會指公屋輪候時間縮短至５﹒３年，６年來最低
李惟宏倡降跨境理財通券商入場門檻，調低股票印花稅
畢馬威料港府在２０２４╱２５年度錄８９７億元赤字；倡為首次置業人士提供較低從價印花稅
率
觀塘絲寶大廈兩層放售，意向價較一年多前低約４３％
高院頒令充公許智峯及妻母在港財產，港府譴責抹黑攻擊
ＧＵＭ指強積金總資產再次超越１﹒３萬億，資金湧美股
本港人口去年底增至７５３﹒４萬人，復常後連升三年；最新失業率維持３﹒１％，符合市場預
期
人才清單新增９項專業周六起生效，包括會計及伊斯蘭金融專才等
報告指大多數企業缺乏科學基礎減碳目標，未有披露排放數據
證監會向美國萬利理財及萬利資管發出限制通知書，稱其誠信成疑
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