《日入而息》百度上季少賺１３％，新世界傳將三百億物業作抵押品

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

百度（０９８８８）上季經調整淨利潤跌１３％至６７億人幣勝預期，收入跌２％；去年盈利按

年增１７％，經調整盈利跌６％

新世界（０００１７）傳提議再將價值近３００億物業作融資抵押品

希慎（０００１４）去年虧轉盈３５００萬元，維持派息８１仙；去年基本溢利１９﹒５億元，

按年升６﹒８％

阿里（０９９８８）第三財季料少賺逾２％，淘天表現改善變現力提升

京東（０９６１８）回應Ａｐｐ提供國內打車服務：２０２２年已接入，暫不會推廣；京東Ａｐ

ｐ上線國內打車服務，接入第三方叫車小程序

三一重工傳計劃來港上市，集資最多１１７億元

李家超料上半年盛事吸引８４萬人次旅客，為港帶來３３億元消費額；明日舉行ＣＥＰＡ宣講會

，介紹開放措施及落實安排；感謝夏寶龍指明香港發展方向，牢記「時不我待」緊逼性

畢馬威料港府在２０２４╱２５年度錄８９７億元赤字；倡為首次置業人士提供較低從價印花稅

率

本港最新失業率維持３﹒１％，符合市場預期

行會通過最低工資由每小時４０元增至４２﹒１元，增幅５﹒２５％

國家發改委支持民企積極參與「兩重兩新」；加力推動解決拖欠民企帳款問題；官媒指座談會「

科技」含量濃，民營企業能有所為；座談會穩民營經濟，關注全國兩會新舉措；章俊對比兩次民

企座談會，本次助消政策不確定疑慮；美媒指習近平座談會釋出盼民企帶動經濟增長訊號；大摩

指座談會表達溫和支持，民營成國家競爭力支柱之一；瑞銀表示整頓科技行業或告終，中國科技

股將繼續跑贏；花旗指民企座談會有助於支撐中國互聯網行業估值水平

官媒指「每２０個８０後已有１人去世」謠言禍首或是ＡＩ；福田政務７０名「ＡＩ員工」上線

，各有監護人指揮工作

追捧ＤｅｅｐＳｅｅｋ，全球對沖基金棄印度投中國

馬斯克加入ＡＩ大模型戰團，發布Ｇｒｏｋ ３聊天機械人

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指收升３６０點報２２９７６兩萬三得復失，科網股續炒ＡＩ商機

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＤＳ熱度暫退，銀行獨力難撐，滬綜指收跌０﹒９３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒０４６４╱６５，日圓最新報１５１﹒７８╱７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８）第三財季料少賺逾２％，淘天表現改善變現力提升

百度（０９８８８）去年盈利按年增１７％，經調整盈利跌６％；上季經調整淨利潤跌１３％至

６７億人幣勝預期，收入跌２％

希慎（０００１４）去年虧轉盈３５００萬元，維持派息８１仙；去年基本溢利１９﹒５億元，

按年升６﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人工甜味劑龍頭新琪安科技二度遞表港上市溢利持續跌

赤峰黃金據報今起評估投資者對其香港上市的興趣

三一重工傳計劃來港上市，集資最多１１７億元

深圳大學與騰訊雲合作開ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關課程；微信測試ＤＳ搜索用戶熱情超預期，緊調

「騰訊元寶」支持

富衛集團委任３名董事會新成員，今日起生效

京東（０９６１８）回應Ａｐｐ提供國內打車服務：２０２２年已接入，暫不會推廣；京東Ａｐ

ｐ上線國內打車服務，接入第三方叫車小程序

希慎（０００１４）庇利街及榮光街住宅項目料２０２７年初取得入伙紙；希慎利蘊蓮稱一簽多

行令消費客群量增多，對樓市持審慎樂觀態度

暴雪總裁喬漢娜首次來訪中國，並與網易（０９９９９）團隊會面

同創集團以２﹒７億連命名權出售觀塘同創匯全幢

紀惠放售舂坎角豪宅，叫價高達２０億元

萬洲國際（００２８８）售史密斯菲爾德食品擬派特息，本月底審議

新世界（０００１７）北角皇都暫收逾８０００票，超額９０倍

融科控股（０２３２３）劉傳代替劉斐擔任特別調查委員會主席，續停牌

諾科達科技（００５１９）未來將投放更多資源在ＡＩ相關研究開發

小米（０１８１０）雷軍稱下決心把ＡＩ技術落到各個終端產品

中銀香港（０２３８８）續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通；中銀人壽夥中銀

香港為內地旅居者提供一站式跨境支付及保障

聯交所表示上置集團（０１２０７）自本周四起取消上市地位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

五礦資源（０１２０８）午後停牌，停牌前報２﹒６８元微跌；收購英美資源於巴西鎳業務，明

日復牌

申萬宏源（００２１８）ＳＷＨＹ ＢＶＩ已向股東實物分派股份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

綠城中國（０３９００）擬額外發行美元優先票據

同源康醫藥（０２４１０）約１﹒７億股非上市股份完成轉換Ｈ股

大洋集團（０１９９１）委任馮昕為獨立非執董，重新遵守上市規則

海普瑞（０９９８９）抗腫瘤注射用Ｈ１７１０獲內地批准開展臨床試驗

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

何立峰晤日本經濟界訪華團，鼓勵日企在華投資發展

國家發改委支持民企積極參與「兩重兩新」；加力推動解決拖欠民企帳款問題；官媒指座談會「

科技」含量濃，民營企業能有所為；座談會穩民營經濟，關注全國兩會新舉措；章俊對比兩次民

企座談會，本次助消政策不確定疑慮；美媒指習近平座談會釋出盼民企帶動經濟增長訊號；大摩

指座談會表達溫和支持，民營成國家競爭力支柱之一；瑞銀表示整頓科技行業或告終，中國科技

股將繼續跑贏；花旗指民企座談會有助於支撐中國互聯網行業估值水平

數據局指國家公共數據資源登記平台３月起上線試運行

北京海關出台２０項措施，促進外貿穩量提質

上海上周新房成交面積環比增長６２﹒６６％

成都一涉宅用地溢價２８％成交，華潤置地１７億摘得

人行４８９２億逆回購利率持平，全口徑收水４３８億；１月末境外機構持銀行間市場債券４﹒

１４萬億；專家指人行貨幣政策工具箱日益豐富，體系將更完善

官媒指「每２０個８０後已有１人去世」謠言禍首或是ＡＩ；福田政務７０名「ＡＩ員工」上線

，各有監護人指揮工作

寧德時代、滴滴換電合資公司成立，註冊資本逾３億

抖音處置逾４００個仿冒《哪吒２》導演楊宇帳號

字節ＣＥＯ梁汝波稱今年ＡＩ業務重點包括探索智能上限；谷歌前高管、ＡＩ專家吳永輝入職字

節跳動

華為與上海瑞金醫院攜手推出病理大模型，輔助醫生診斷；華為廣汽ＧＨ項目首款車型據報計劃

２０２６年上市

特斯拉新款ＭｏｄｅｌＹ上海量產，料月內開始交付；英媒指特斯拉智駕系統中國內地許可恐被

推遲

庫迪擬對首２０００家加盟便利店推出分期付款等優惠

中央結算降部分業務收費，企業債現券交易優惠５０％

１月全國鐵路旅客發送３﹒６９億人次，同比增１２％

外匯局表示１月銀行結售匯逆差４５３億美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒６８％，報２３６６６﹒１１點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＳＨＥＩＮ高層指美取消免稅條款，公司增長仍勁

美國保守派女作家自揭為馬斯克誕子，稱「木已成舟」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美俄利雅得會談令歐盟震驚，烏克蘭呼籲歐洲派出代表；美俄在利雅得正式展開會談，烏克蘭、

歐洲代表未獲邀

美俄今在沙特會談，中方表示樂見一切致力於和平的努力

員工被解僱引發擔憂，美國空管工會正分析安全影響

德國央行行長表示美國新關稅將對德國造成嚴重衝擊

沙特王儲接見美國國務卿，願做美國及伊朗調停人

阿根廷總統米萊涉嫌炒作虛擬貨幣，遭控告欺詐

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兩名聯儲局官員傾向維持利率不變

俄羅斯主權財富基金ＣＥＯ或加入俄美利雅得會談

日本央行前副行長：應繼續加息，為後續政策保持空間

澳洲央行將現金利率目標下調０﹒２５厘，合乎預期

英國１２月當季失業率維持４﹒４％，預期４﹒５％

蘋果報告ｉＣｌｏｕｄ服務出現問題

西南航空將裁減１５％公司員工，尋求大幅節省成本

追捧ＤｅｅｐＳｅｅｋ，全球對沖基金棄印度投中國；安本對中國前景謹慎樂觀，美加徵關稅無

阻增長勢頭

高盛指２０２５年底黃金目標價上調至３１００美元

花旗指新興市場貨幣興趣指標達到美國大選後最高

馬斯克加入ＡＩ大模型戰團，發布Ｇｒｏｋ ３聊天機械人

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＣＥＰＡ宣講會明午二時半舉行，商務部台港澳司司長樊世杰致辭

中聯辦及港府大力協調，《哪吒之魔童鬧海》今日香港首映

何柱國自爆罹患肺癌康復，呼籲戒煙，倡暫停賣地３年；何柱國倡停賣地３年，指靠借貸令明日

大嶼上馬非良策

回應的士業界醞釀罷駛，李家超指任何激烈行動不能解決問題

行會通過最低工資由每小時４０元增至４２﹒１元，增幅５﹒２５％

財庫局表示財政部連續１７年在港發債，推動人民幣穩慎國際化

海洋公園估計昨日有近４０００人次探訪大熊貓龍鳳胎；海洋公園首團探訪大熊貓貴賓團，參加

者讚物超所值

昂坪３６０去年纜車收入升３０％至４﹒１３億元創新高

簡樸房規管方案最快下月底提交立法會，寬限期最多延至３年

李家超料上半年盛事吸引８４萬人次旅客，為港帶來３３億元消費額；明日舉行ＣＥＰＡ宣講會

，介紹開放措施及落實安排；感謝夏寶龍指明香港發展方向，牢記「時不我待」緊逼性；

房委會指公屋輪候時間縮短至５﹒３年，６年來最低

李惟宏倡降跨境理財通券商入場門檻，調低股票印花稅

畢馬威料港府在２０２４╱２５年度錄８９７億元赤字；倡為首次置業人士提供較低從價印花稅

率

觀塘絲寶大廈兩層放售，意向價較一年多前低約４３％

高院頒令充公許智峯及妻母在港財產，港府譴責抹黑攻擊

ＧＵＭ指強積金總資產再次超越１﹒３萬億，資金湧美股

本港人口去年底增至７５３﹒４萬人，復常後連升三年；最新失業率維持３﹒１％，符合市場預

期

人才清單新增９項專業周六起生效，包括會計及伊斯蘭金融專才等

報告指大多數企業缺乏科學基礎減碳目標，未有披露排放數據

證監會向美國萬利理財及萬利資管發出限制通知書，稱其誠信成疑

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

