期指低開１７７點報２２８１９，國指期貨跌６９點報８４１３

《經濟通通訊社１９日專訊》期指低開１７７點報２２８１９，國指期貨低開６９點報
８４１３，科指期貨低開６７點報５５８９。
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19/02/2025 09:15
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下一篇新聞︰19/02/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒７５，升７點
19/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７１０７張，增逾萬五張
19/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３４９８７張增逾二萬八張
19/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３４０２３張，增１２３１４張
18/02/2025 19:29 《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，滙控恒生公布業績
18/02/2025 19:25 《日入而息》百度上季少賺１３％，新世界傳將三百億物業作抵押品
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