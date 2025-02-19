  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
期貨新聞

19/02/2025 16:31

即月期指最後交易價２２９２７跌６９點，低水１７點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２２９２７，跌６９點，低水１７點，暫
成交９６９９０張。即月國指期貨最後交易價８４６１，跌２１點，低水２點，暫成交
９４３３７張。另外，即月科指期貨最後交易價５６７０，升１４點，低水２點，暫成交
１３９７９７張。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

下一篇新聞︰19/02/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒５升６﹒８點

其他期貨新聞
More

19/02/2025 09:15  期指低開１７７點報２２８１９，國指期貨跌６９點報８４１３

19/02/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒７５，升７點

19/02/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７１０７張，增逾萬五張

19/02/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３４９８７張增逾二萬八張

19/02/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３４０２３張，增１２３１４張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立

18/02/2025 14:27

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處