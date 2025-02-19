即月期指最後交易價２２９２７跌６９點，成交９６９９０張

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２２９２７，跌６９點，低水１７點，成

交９６９９０張。即月國指期貨最後交易價８４６１，跌２１點，低水２點，成交９４３０７張

。另外，即月科指期貨最後交易價５６７０，升１４點，低水２點，成交１３９７９７張。

