即月期指最後交易價２２９２７跌６９點，成交９６９９０張

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２２９２７，跌６９點，低水１７點，成
交９６９９０張。即月國指期貨最後交易價８４６１，跌２１點，低水２點，成交９４３０７張
。另外，即月科指期貨最後交易價５６７０，升１４點，低水２點，成交１３９７９７張。
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19/02/2025 16:46
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19/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２２９２９點，升２點，低水１５點
19/02/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒５升６﹒８點
19/02/2025 09:15 期指低開１７７點報２２８１９，國指期貨跌６９點報８４１３
19/02/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒７５，升７點
19/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７１０７張，增逾萬五張
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