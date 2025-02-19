【夜期時段】即月期指最新報２２９２９點，升２點，低水１５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９２６點，跌１點，低水１８
點，最新報２２９２９點，升２點，低水１５點，合約成交６０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４６１點，無升跌，低水２點，最新報８４６６點，升５
點，高水３點，合約成交６９２張。
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19/02/2025 17:20
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