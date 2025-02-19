  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

19/02/2025 19:01

《再戰明天》德國公布ＰＰＩ，聯想阿里網易公布業績

　　《經濟通通訊社１９日專訊》德國公布ＰＰＩ，及聯想阿里網易公布業績，料為周四（２０
日）市場焦點。
　
＊歐洲央行管委發表講話，歐元區公布消費者信心指數＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周四本港時間１０：１５ａｍ，澳洲央行副總裁豪澤接受澳洲彭博
新聞訪問。晚上９：００ｐｍ，歐洲央行管委馬赫盧夫在愛爾蘭智庫發表講話。
　
　　數據方面，周四（２０日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１月失業率，料由
４％升上４﹒１％。３：００ｐｍ，德國公布１月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善
至升０﹒６％，年率升幅料由０﹒８％擴大至１﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費
物價指數，年率升幅料由１﹒４％擴大至１﹒８％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟
金人數；首次申請失業救濟金人數。１１：００ｐｍ，美國公布１月領先指標，跌幅料維持於
０﹒１％。同一時間，歐元區公布２月消費者信心指數，料由負１４﹒２收窄至負１４。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）
、阿里巴巴－Ｗ（０９９８８）、網易－Ｓ（０９９９９）等。
　
　　此外，明日同源康醫藥－Ｂ（０２４１０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回期貨新聞

下一篇新聞︰19/02/2025 19:00  《日入而息》滙控盈利勝預期兼回購，新地逾６億奪東涌住宅地

其他期貨新聞
More

19/02/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２２９２９點，升２點，低水１５點

19/02/2025 17:11  《外圍焦點》ＦＯＭＣ公布１月會議記錄，美國公布建築許可等數據

19/02/2025 16:46  即月期指最後交易價２２９２７跌６９點，成交９６９９０張

19/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２２９２７跌６９點，低水１７點

19/02/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５３﹒５升６﹒８點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處