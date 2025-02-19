《再戰明天》德國公布ＰＰＩ，聯想阿里網易公布業績

《經濟通通訊社１９日專訊》德國公布ＰＰＩ，及聯想阿里網易公布業績，料為周四（２０

日）市場焦點。



＊歐洲央行管委發表講話，歐元區公布消費者信心指數＊



各國重要經濟活動方面，周四本港時間１０：１５ａｍ，澳洲央行副總裁豪澤接受澳洲彭博

新聞訪問。晚上９：００ｐｍ，歐洲央行管委馬赫盧夫在愛爾蘭智庫發表講話。



數據方面，周四（２０日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１月失業率，料由

４％升上４﹒１％。３：００ｐｍ，德國公布１月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善

至升０﹒６％，年率升幅料由０﹒８％擴大至１﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費

物價指數，年率升幅料由１﹒４％擴大至１﹒８％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟

金人數；首次申請失業救濟金人數。１１：００ｐｍ，美國公布１月領先指標，跌幅料維持於

０﹒１％。同一時間，歐元區公布２月消費者信心指數，料由負１４﹒２收窄至負１４。



在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）

、阿里巴巴－Ｗ（０９９８８）、網易－Ｓ（０９９９９）等。



此外，明日同源康醫藥－Ｂ（０２４１０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

