《日入而息》滙控盈利勝預期兼回購，新地逾６億奪東涌住宅地

《今天重點》

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滙控（００００５）去年列帳基準稅前盈利升６﹒５％，息３６美仙；上季列帳基準稅前盈利升

１﹒３倍，收入跌１１％；去年列帳基準預期信貸損失３４億美元；維持派息率目標五成，明年

底前成本減１５億美元；香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤升２７％；擬展開最多２０

億美元回購，料首季業績前完成；行政總裁艾橋智將獲得總計５３６﹒４萬英鎊薪酬；香港商業

房地產信貸減值約３５５億，大增７倍；沒有就裁員人數訂目標，對港房產前景看法正面；香港

商業房地產信貸減值約３５５億，大增７倍

恒生（０００１１）去年多賺３％至１８３﹒７９億勝預期，第四次中期息３﹒２元；去年淨利

息收入跌５％，淨利息收益率收窄１０個基點；總減值貸款比率升至６﹒１２％，部分房地產客

戶要求延遲還款；去年平均股東權益回報率１１﹒３％，續減內房風險承擔；利蘊蓮退任董事長

，永泰鄭維新接任

冠君產業信託（０２７７８）可分派收入跌１５％，末期分派６﹒１３仙跌１９％；冠君產業信

託指商場１月人流明顯增加，對零售市場持審慎樂觀態度

新地（０００１６）以６﹒０２億元投得東涌住宅地，作價符預期

京東（０９６１８）３月起為外賣全職騎手繳納「五險一金」；繼京東外賣後，美團宣布將為全

職及穩定兼職騎手繳納社保

政府委任馬時亨為貿發局主席，接替林建岳，馬時亨稱將全力以赴；政府委任林建岳接替彭耀佳

為旅發局主席，林健鋒等３新成員加入；中總歡迎政府委任馬時亨為貿發局主席；林建岳歡迎馬

時亨出任貿發局新主席，相信可帶領香港拓展新領域

證監會制定新路線圖，列出五大支柱下１２項主要措施

無線電的士聯誼會宣布下月的士不會罷駛；的士業界取消３﹒５罷駛，向市民道歉，稱相信特首

打擊白牌車承諾；運輸署表示今年內定出規管平台框架，依法打擊白牌車

５３８９億逆回購利率持平，市場指資金面「緊平衡」；潘功勝稱強化宏觀逆周期調節，推動經

濟增長模式轉型；機構指人行收緊流動性兼要穩匯率，２月ＬＰＲ料持穩

特朗普已指示解僱所有拜登時代的美國聯邦檢察官；白宮指馬斯克並非政府效率部僱員；美財長

表示政府效率部至今已發現可節約５００億美元

特朗普威脅對汽車、藥品及晶片徵２５％關稅

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《即日市況》

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恒指全日跌３２點收報２２９４４，恒生銀行績後領跌，滙控升１％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒８％，芯片、機器人板塊受捧

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《美元匯價》

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澳洲降息，澳元近高位０﹒６３７０靠穩

歐元最新報１﹒０４２５╱２６，日圓最新報１５１﹒７８╱７９

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《公司業績》

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滙控（００００５）去年列帳基準稅前盈利升６﹒５％，息３６美仙；上季列帳基準稅前盈利升

１﹒３倍，收入跌１１％；去年列帳基準預期信貸損失３４億美元；維持派息率目標五成，明年

底前成本減１５億美元；香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤升２７％

恒生（０００１１）去年多賺３％至１８３﹒７９億勝預期，第四次中期息３﹒２元；去年淨利

息收入跌５％，淨利息收益率收窄１０個基點

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《公司資訊》

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三一重工赴港上市未定籌資金額和投行

恒生（０００１１）總減值貸款比率升至６﹒１２％，部分房地產客戶要求延遲還款；去年平均

股東權益回報率１１﹒３％，續減內房風險承擔；利蘊蓮退任董事長，永泰鄭維新接任

紛美包裝（００４６８）今早停牌，要約人持股近９８％申豁免

滙控（００００５）據報出售巴林零售銀行業務，保留當地企業及私銀業務；擬展開最多２０億

美元回購，料首季業績前完成；行政總裁艾橋智將獲得總計５３６﹒４萬英鎊薪酬；香港商業房

地產信貸減值約３５５億，大增７倍

百度（０９８８８）李彥宏稱今年為蘿蔔快跑擴張年，將尋求多方合作

吉利（００１７５）與階躍星辰合作兩款模型開源，增強智能座艙體驗

報道指美團（０３６９０）旗下Ｋｅｅｔａ港申ＫｅｅＭａｒｔ商標，或攻網上超市

京東（０９６１８）３月起為外賣全職騎手繳納「五險一金」；繼京東外賣後，美團宣布將為全

職及穩定兼職騎手繳納社保

智安投推「固息寶」，入場門檻１萬美元鎖定息率逾４厘

螞蟻集團自研開發人形機器人系統，招聘具身智能等崗位

阿里（０９９８８）開放數百個招聘崗位，集中在ＡＩ技術研發等

宏安Ｃｏａｓｔｏ首批提供３０伙，入場價３８２萬起

恒地（０００１２）「南首」首張價單提供６３伙，入場費４１０萬起

時間廊母企寶光實業（０００８４）決終止內地業務

上置集團（０１２０７）明日起撤銷上市地位

新地（０００１６）以６﹒０２億元投得東涌住宅地，作價符預期

信銀３個月３﹒６５厘，６個月加至３﹒５５厘新高

德琪醫藥計劃成立ＡＩ部門，部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ加速研發

港交所（００３８８）中國區上市發行服務主管據報因團隊重組而離職

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《國企紅籌》

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據報遠洋集團（０３３７７）重組計劃獲香港法院批准

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《神州民企》

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ＥＤＡ集團（０２５０５）冀利用ＡＩ等技術打造物流自動化平台

中國恒大（０３３３３）附屬天基控股遭頒清盤令

景瑞控股（０１８６２）押後清盤呈請聆訊

集一控股（０１４９５）清盤呈請聆訊延至４月１４日

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《中國要聞》

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５３８９億逆回購利率持平，市場指資金面「緊平衡」；潘功勝稱強化宏觀逆周期調節，推動經

濟增長模式轉型；機構指人行收緊流動性兼要穩匯率，２月ＬＰＲ料持穩

統計局表示１月７０城樓價同比跌幅續收窄，環比一線漲；測算指１月７０城樓價環比再持平，

同比跌幅繼續收窄

市監總局持續優化民企發展環境，有效破除障礙堵點；大摩報告指馬雲回歸，民營信心回歸？

金監總局表示保持對民營企業穩定有效的增量信貸供給

財政部續發７年及３個月期國債，中標利率均較二級低

五部門支持汽車、電子、家居產品等消費升級

兩部門引導更多優質外資長期投資中國上市公司；適時擴大電信、醫療領域開放試點

內地汽柴油價每噸下調１７０元、１６０元，今年首降

經過１２２輪競價，綠城１４億摘得蘇州工業園區宅地

緬北明家犯罪集團被控詐騙、殺人等１１罪，一審候判

韋爾股份在上海設集成電路設計公司，註冊資本一百萬

宇樹科技王興興稱人形機器人今年會達「新量級」；宇樹科技申請春晚機器人圖形商標

漢堡王中國增資三成至４﹒１億美元，母企增持股份

奇瑞飛行汽車專利公開，三模塊組成靈活切換形態

工行原副行長張紅力受賄逾１﹒７７億，一審被判死緩

捏造小鵬車輛涉「首例智駕致死案」，一男子被刑拘

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２６％，報２３６０４﹒０８點

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《大國博弈》

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中國反制落地？久吾高科據報暫停鋰生產技術出口

小特朗普稱美軍應專注中國，但「勿戳龍的眼睛」

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《國際要聞》

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不滿美俄雙邊和談，澤連斯基臨時取消訪問沙特

美俄利雅得和談達成４個共識，同意修復雙邊外交關係

伊朗最高領袖哈梅內伊稱美國的加沙計劃注定失敗

加拿大多倫多市取消對特斯拉補貼，表達對關稅不滿

汽車關稅勢重創經濟，日本政府向美方提出關注

馬國官員勸總理安華軟化對以巴立場，免遭關稅報復

特朗普已指示解僱所有拜登時代的美國聯邦檢察官；白宮指馬斯克並非政府效率部僱員；美財長

表示政府效率部至今已發現可節約５００億美元

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《外圍經濟》

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新西蘭央行降息半厘，至３﹒７５厘，符合預期

日本１月出口增長７﹒２％，連續第４個月增長

歐洲股市上漲，受美俄討論結束烏克蘭戰爭提振

英國１月通脹率升至３％，創１０個月新高

韓國將對中國和日本熱軋鋼板啟動反傾銷調查

ＴｉｋＴｏｋ電商據報今年在美國增長目標為４００％

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《其他消息》

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財政部在港發今年首期國債，五個期限利率均較在岸高

政府委任馬時亨為貿發局主席，接替林建岳，馬時亨稱將全力以赴；政府委任林建岳接替彭耀佳

為旅發局主席，林健鋒等３新成員加入；中總歡迎政府委任馬時亨為貿發局主席；林建岳歡迎馬

時亨出任貿發局新主席，相信可帶領香港拓展新領域；消息指林建岳重掌旅發局，馬時亨將接任

貿發局主席

施穎茵稱不良貸款比率仍有壓力，對風險管理策略「絕對有信心」

旅發局歡迎林建岳再度出任主席，姚柏良料可為旅業發展注入新動力

會計師公會歡迎政府更新人才清單加入會計業

無線電的士聯誼會宣布下月的士不會罷駛；的士業界取消３﹒５罷駛，向市民道歉，稱相信特首

打擊白牌車承諾；運輸署表示今年內定出規管平台框架，依法打擊白牌車

港府擬第二季修例推膠樽紙包飲品盒生產者責任制

舒適堡旗下尖沙咀分公司遭高院頒令清盤

證監會今發布虛擬資產路線圖，梁鳳儀稱容許質押、孖展融資；證監會制定新路線圖，列出五大

支柱下１２項主要措施

貿發局下月初舉辦珠寶雙展，料吸引逾１１０買家團親臨參觀

金管局昨經貼現窗借出５５億元，逾五年最多；轉數快逾千元轉帳，收款銀行須強制核對名稱；

鄭志剛現身Ｗｅｂ３活動，透露旗下裕承金科參與金管局沙盒項目

長江證券稱港股科技定價權仍在外資，紅利定價權轉移至南向資金

黃羽庭稱從不主張的士罷駛，質疑特首「究竟係邊個不得民心」

美銀調查指全球基金轉而看好中國，對港股信心大幅提高比肩納指

回應民主黨是否解散，羅健熙稱明日中委會將討論前路；消息指民主黨醞釀解散，最快本周開會

商議

林大輝冀削減大學撥款是「雷聲大雨點小」

何永賢稱關注公屋項目欠薪問題，房委會房協共５項目更換總承建商

哪吒２昨香港首映，楊受成稱中央出手決定由四間聯手發行電影

１月安老按揭登記月增１１％至３１宗，按年跌４３％

高鐵與本地７間旅行社合作推出「高鐵賞花超值遊」

ＣＥＰＡ修訂下月實施，樊世杰：支持投資者通過香港進入內地市場

啟德澐璟周日推售１３６伙

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