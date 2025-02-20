《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局貨幣政策會議紀要暗示官員將按兵不動，直至控制通脹

取得更多進展才會調整利率。但美股三大指數昨日（１９日）收市仍報升，標普５００指數再創

新高。道指升７１﹒２５點或０﹒１６％，報４４６２７﹒５９點；標普５００指數升

１４﹒５７點或０﹒２４％，報６１４４﹒１５點；納指升１４﹒９９點或０﹒０７％，報

２００５６﹒２５點。港股方面，恆生指數收市報２２５７６，跌３６７點或１﹒６％，成交

２８３９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：００ｐｍ，歐洲央行管委馬赫盧夫在愛爾蘭智庫

發表講話。１０：３５ｐｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一場活動上參加問答環節。

２１日凌晨１：０５ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆在紐約經濟俱樂部發表講話。

３：００ａｍ，歐洲央行管委暨西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表演講；同一時間，新西蘭央行總

裁出席國會特別委員會作證。



數據方面，今晚９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人

數。１１：００ｐｍ，美國公布１月領先指標，跌幅料維持於０﹒１％。同一時間，歐元區公布

２月消費者信心指數，料由負１４﹒２收窄至負１４。



在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家（ＵＳ﹒ＡＴＨＭ）、阿里巴巴

（ＵＳ﹒ＢＡＢＡ）、嗶哩嗶哩（ＵＳ﹒ＢＩＬＩ）、中國新城（ＵＳ﹒ＣＮＲ）、網易有道

（ＵＳ﹒ＤＡＯ）、網易（ＵＳ﹒ＮＴＥＳ）、沃爾瑪（ＵＳ﹒ＷＭＴ）等。（ｗａ）

