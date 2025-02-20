期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨跌８６點報８３７５

《經濟通通訊社２０日專訊》期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨低開８６點報
８３７５，科指期貨低開６７點報５６０３。
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20/02/2025 09:15
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20/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３２１０８張減２８７９張
20/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３０３１４張，減３７０９張
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