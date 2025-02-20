即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，成交１２４９０１張

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２２６０２，跌３２５點，高水２５點，

成交１２４９０１張。即月國指期貨最後交易價８３２９，跌１３２點，高水６點，成交

１１８３２３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５００，跌１７０點，平水，成交

１６４０９８張。

