即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，成交１２４９０１張

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２２６０２，跌３２５點，高水２５點，
成交１２４９０１張。即月國指期貨最後交易價８３２９，跌１３２點，高水６點，成交
１１８３２３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５００，跌１７０點，平水，成交
１６４０９８張。
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20/02/2025 16:46
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20/02/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６１４３﹒５，跌１９﹒５點
20/02/2025 09:15 期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨跌８６點報８３７５
20/02/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５４﹒８跌８﹒２點
20/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４１４４張增７０３７張
20/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３２１０８張減２８７９張
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