【夜期時段】即月期指最新報２２６０８點，升６點，高水３１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５９１點，跌１１點，高水

１４點，最新報２２６０８點，升６點，高水３１點，合約成交３１４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３２９點，無升跌，高水６點，最新報８３３３點，升４

點，高水１０點，合約成交５２６張。

