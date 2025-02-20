【夜期時段】即月期指最新報２２６０８點，升６點，高水３１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５９１點，跌１１點，高水
１４點，最新報２２６０８點，升６點，高水３１點，合約成交３１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３２９點，無升跌，高水６點，最新報８３３３點，升４
點，高水１０點，合約成交５２６張。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
20/02/2025 17:20
《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５９１點，跌１１點，高水
１４點，最新報２２６０８點，升６點，高水３１點，合約成交３１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３２９點，無升跌，高水６點，最新報８３３３點，升４
點，高水１０點，合約成交５２６張。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
上一篇新聞︰20/02/2025 17:27 《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數
下一篇新聞︰20/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，成交１２４９０１張
20/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，高水２５點
20/02/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６１４３﹒５，跌１９﹒５點
20/02/2025 09:15 期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨跌８６點報８３７５
20/02/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５４﹒８跌８﹒２點
20/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４１４４張增７０３７張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N