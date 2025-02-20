  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

20/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２２６０８點，升６點，高水３１點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２５９１點，跌１１點，高水
１４點，最新報２２６０８點，升６點，高水３１點，合約成交３１４張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３２９點，無升跌，高水６點，最新報８３３３點，升４
點，高水１０點，合約成交５２６張。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰20/02/2025 17:27  《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

下一篇新聞︰20/02/2025 16:46  即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，成交１２４９０１張

其他期貨新聞
More

20/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，高水２５點

20/02/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６１４３﹒５，跌１９﹒５點

20/02/2025 09:15  期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨跌８６點報８３７５

20/02/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１５４﹒８跌８﹒２點

20/02/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４１４４張增７０３７張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處