  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

20/02/2025 19:48

《日入而息》阿里上季經調整純利勝預期，東亞多賺１２％增派息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里巴巴（０９９８８）第三財季經調整盈利升６﹒５％勝預期，收入升８％；阿里吳泳銘：雲
智能集團收入增速續提升，聚焦電商和雲計算戰略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網易（０９９９９）去年第四季經調整純利升３１％至９７億元人幣，勝預期　　　　　　　　
東亞銀行（０００２３）去年純利升１２％至４６億元，第二次中期息３８仙；去年淨利息收入
跌２％，減值損失跌一成；東亞中國去年淨溢利增至１﹒７５億元，減值貸款比率穩定２﹒８％
；對香港ＣＲＥ貸款看法審慎，去年撥備增至逾１２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想集團（００９９２）第三財季多賺逾倍，毛利率微跌；聯想第三財季智能設備業務經營溢利
升一成，基礎設施方案業務扭虧；聯想（００９９２）將在ＡＩ　ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅ
ｋ，行業首家；楊元慶稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ助推動業務，將推出小型ＡＩ模型工作站　　　　　
香港電訊（０６８２３）去年純利按年增１﹒６％，末期息增至４５﹒８８仙　　　　　　　　
網易雲音樂（０９８９９）去年純利升１﹒１３倍，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
唐家成和任志剛再獲委為港交所董事會成員，委任丁晨為董事會成員　　　　　　　　　　　　
本港１月整體通脹率升至２％，高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德體育園３月１日開幕禮，門票每張１０元明早開售　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會三讀通過大欖隧道新收費方案，專營權５月底屆滿後實施　　　　　　　　　　　　　　
人行１２５０億逆回購利率持平，淨回籠８億；人行繼續不降息，２月１年期、５年期以上ＬＰ
Ｒ不變；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
推進人民幣跨境使用，發展人民幣離岸市場；機構指人行寬貨幣立場明確，ＬＰＲ或將隨政策利
率降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部凌激會見霍尼韋爾集團總裁表示歡迎在華持續投資；ＦＤＩ降，商務部表示外企主動調整
布局，地緣政治加劇；四方面支持外資投資，擬擴《鼓勵外商投資產業目錄》；殷勇會見阿聯酋
經濟發展局局長稱深化科技創新等合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國駐巴拿馬使館指美方所謂中國控制運河純屬謊言；特朗普稱可能與中國達新協議，京表示貿
易戰沒有贏家；特朗普稱期待習近平訪美，北京冀雙方相向而行；王文濤致信美商務部長表示強
烈不滿美國對華加徵關稅；商務部敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒四處搞脅迫；商務部指美國加
徵關稅對中美正常經貿合作造成破壞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日跌３６７點收報２２５７６，美團領跌，聯想績後挫
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大行轉軚看好中國股市，滬綜指仍收低０﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元可能再測試１﹒０３關口　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４３９╱４０，日圓最新報１５０﹒２４╱２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東亞銀行（０００２３）去年純利升１２％至４６億元，第二次中期息３８仙；去年淨利息收入
跌２％，減值損失跌一成；東亞中國去年淨溢利增至１﹒７５億元，減值貸款比率穩定２﹒８％
；對香港ＣＲＥ貸款看法審慎，去年撥備增至逾１２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想集團（００９９２）第三財季多賺逾倍，毛利率微跌；聯想第三財季智能設備業務經營溢利
升一成，基礎設施方案業務扭虧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＭＡＸ中國（０１９７０）全年純利跌１９％，不派末期息　　　　　　　　　　　　　　　
兗煤澳大利亞（０３６６８）全年純利跌３３％，息增至０﹒５２澳元；去年底可銷售證實煤炭
儲量等下跌５﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網易雲音樂（０９８９９）去年純利升１﹒１３倍，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
網易（０９９９９）去年第四季經調整純利９７億元人幣，按年升３１％　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）去年純利按年增１﹒６％，末期息增至４５﹒８８仙　　　　　　　　
百盛集團（０３３６８）去年盈轉虧１﹒７５億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
ＪＢＢ（０１９０３）中期虧轉盈賺１５７﹒１萬元林吉特，不派息　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
花旗指滙控（００００５）第四季基礎稅前利潤勝預期，助市場升評級　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）趙興富獲委任為非執行董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鑄帝控股（０１４１３）終止虛擬貨幣採礦業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金涌投資（０１３２８）附屬收購合共２６﹒４４萬股邁富時股份　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）新春跨境開戶數量較去年同期升１﹒２倍　　　　　　　　　　　　　
宏利（００９４５）啟動「常規發行人要約」計劃，於美加進行回購　　　　　　　　　　　　
京基金融（０１４６８）擬就馬來西亞綠色能源項目探索潛在合作　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）旗下昆侖芯支持單機部署ＤＳ滿血版大模型　　　　　　　　　　　　　　
聯想（００９９２）將在ＡＩ　ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ，行業首家；楊元慶稱Ｄｅｅｐ
Ｓｅｅｋ助推動業務，將推出小型ＡＩ模型工作站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）推限時機票優惠１３８５元起，經濟艙優惠涵蓋台北福岡等航點　　　　　
富衛香港今年保險市場正面，爭取成首批推指數型萬用壽險公司　　　　　　　　　　　　　　
招行（０３９６８）擬下周發行５０億人幣債券，資金優先用於數智化轉型　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）協助亞投行公開發行首批４０億元可持續發展債券　　　　　　　　　　　
ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ１月續收支平衡，明起接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）外賣全國３９城市上線，近２０萬餐飲商家申請入駐　　　　　　　　　　
英恒科技（０１７６０）汽車電子和軟件方案納入ｅＳＯＬ實時操作系統平台產品　　　　　　
攜程（０９９６１）報告指小眾旅遊興起，ＡＩ驅動個人化服務和可持續旅遊成重點　　　　　
港交所（００３８８）歡迎政府再度委任唐家成和任志剛為董事會成員　　　　　　　　　　　
華潤電力（００８３６）１月售電量按年減少４﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
偉仕佳杰（００８５６）主要股東ＳＡＡＳ自動化辦公系統接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰君安（０２６１１）Ｇｒｏｋ３發布，算力及平台型應用迎來催化　
　　綠城服務（０２８６９）回應「撤銷１２個區域公司」傳言表示存在不實
　　光大證券（０６１７８）非執行董事謝松辭職　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯交所對鑫苑服務（０１８９５）兩位前執行董事作採取紀律行動　　
　　博尼控股（０１９０６）控股股東質押股份　　　　　　　　　　　　
　　中國澱粉（０３８３８）啟動玉米澱粉生產項目及熱電項目　　　　　
　　陽光保險（０６９６３）附屬１月原保險合同保費收入按年跌３﹒６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商務部凌激會見霍尼韋爾集團總裁表示歡迎在華持續投資；ＦＤＩ降，商務部表示外企主動調整
布局，地緣政治加劇；四方面支持外資投資，擬擴《鼓勵外商投資產業目錄》；殷勇會見阿聯酋
經濟發展局局長稱深化科技創新等合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
在緬中國籍涉賭詐人員今起經泰國分批遣返；首批２００名在緬中國籍詐騙疑犯已被押解回國　
國資委推動企業擴大有效投資，深化國企改革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１２５０億逆回購利率持平，淨回籠８億；人行繼續不降息，２月１年期、５年期以上ＬＰ
Ｒ不變；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
推進人民幣跨境使用，發展人民幣離岸市場；機構指人行寬貨幣立場明確，ＬＰＲ或將隨政策利
率降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部未獲批准不得開展稀土開採等生產活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢、證監明開促進市場發展發布會，滬綜指再轉弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＷＩＦＴ指１月人幣國際支付份額微升至３﹒７９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土地儲備專項債重啟，北京首發超１１６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州今年ＧＤＰ增長目標為５％左右，去年增長２﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州３宅地溢價出讓，收金３１億，最高溢價率５４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金茂、慶隆聯合體８９億摘上海虹口地塊，溢價近四成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＩ大模型遭不法份子誤導，淪操縱內地股市新工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
具身智能公司「星海圖」完成３億融資，螞蟻集團再度領投　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技原始股掀搶購潮，據報近期不會開新融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京協和醫院發布全國首個罕見病ＡＩ大模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
餓了麼前年已啟動藍騎士社保繳納試點，將全面加快推進保障　　　　　　　　　　　　　　　
華為尊界Ｓ８００搭載六大智能技術，實現自主智能；尊界Ｓ８００預計５月底正式上市並交付
ＴＣＬ成為奧林匹克全球合作夥伴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
幻方量化回應管理規模縮水至百億：屬正常的規模變動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小紅書接盤薯能生巧科技公司１００％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中石油原董事長王宜林受賄３５０１萬，一審認罪候判　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海家化回應植物醫生創始人成十大股東：暫不知身份　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒４９％，報２３４８７﹒４６點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國駐巴拿馬使館指美方所謂中國控制運河純屬謊言；特朗普稱可能與中國達新協議，京表示貿
易戰沒有贏家；特朗普稱期待習近平訪美，北京冀雙方相向而行；王文濤致信美商務部長表示強
烈不滿美國對華加徵關稅；商務部敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒四處搞脅迫；商務部指美國加
徵關稅對中美正常經貿合作造成破壞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示盡最大努力推進對話磋商，冀照顧彼此關切　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱中美可能達成新貿易協議，並期待習近平訪美；有可能與中國達成新貿易協議　　　　
韓國對中國鋼板徵收臨時反傾銷稅，最高３８﹒０２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特朗普直指澤連斯基為「獨裁者」，警告烏克蘭快亡國；美國財長貝森特將缺席南非舉行的二十
國集團會議；美國今個冬季流感死亡人數超過新冠，５年來首次　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯儲局會議紀要指利率將按兵不動，考慮暫停縮表；聯儲局副主席表示勞動力市場穩固，可從容
考慮利率決策；美國１月新屋動工按月跌９﹒８％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　
日圓兌美元升破１５０大關，自１２月９日以來首次；日圓升值及關稅威脅，日本股市隨之下跌
歐洲股市創兩個月來最大跌幅，市場擔憂關稅問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微軟首度推出量子計算晶片和生成式人工智能工具Ｍｕｓｅ　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果ＡＩ計劃４月初開始支援簡體中文並推出新功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金監總局允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超晤新華社社長，感謝將香港最準確資訊傳遞到世界各地；李家超與青海省長會面，深化兩
地經貿文化旅遊合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房屋署表示研究申訴公署建議，不時檢視公屋收回、翻新及編配等流程　　　　　　　　　　　
房協下年度提供八千出售及出租單位，包括出售安達臣道及粉嶺項目　　　　　　　　　　　　
港府歡迎立法會通過大欖隧道新收費方案，料促進新界西北人流物流　　　　　　　　　　　　
漢思舉辦首個氫能運輸研討會，政府同意１８個氫燃料試驗項目申請　　　　　　　　　　　　
醫管局３月起在６間公院試行ＡＩ撰寫醫療報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申訴專員公署就政府收回、翻新及重新編配公屋提出１９項改善建議　　　　　　　　　　　　
立法會三讀通過大欖隧道新收費方案，專營權５月底屆滿後實施　　　　　　　　　　　　　　
啟德體育園周六首場全運測試賽，楊德強稱將檢視球員房間安排等　　　　　　　　　　　　　
啟德體育園３月１日開幕禮，門票每張１０元明早開售　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港旅遊博覽會開幕，丘應樺期待業界發展更多適合長者的產品　　　　　　　　　　　　　　
１月整體通脹率升至２％，高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
唐家成和任志剛再獲委為港交所董事會成員，委任丁晨為董事會成員　　　　　　　　　　　　
通訊局調查指近九成受訪者收看免費電視節目，四成收聽電台節目　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰20/02/2025 19:50  《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，金沙公布業績

下一篇新聞︰20/02/2025 17:27  《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

其他期貨新聞
More

20/02/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２２６０８點，升６點，高水３１點

20/02/2025 16:46  即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，成交１２４９０１張

20/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２２６０２跌３２５點，高水２５點

20/02/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６１４３﹒５，跌１９﹒５點

20/02/2025 09:15  期指低開２４７點報２２６８０，國指期貨跌８６點報８３７５

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處