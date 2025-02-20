《日入而息》阿里上季經調整純利勝預期，東亞多賺１２％增派息

《今天重點》
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阿里巴巴（０９９８８）第三財季經調整盈利升６﹒５％勝預期，收入升８％；阿里吳泳銘：雲
智能集團收入增速續提升，聚焦電商和雲計算戰略
網易（０９９９９）去年第四季經調整純利升３１％至９７億元人幣，勝預期
東亞銀行（０００２３）去年純利升１２％至４６億元，第二次中期息３８仙；去年淨利息收入
跌２％，減值損失跌一成；東亞中國去年淨溢利增至１﹒７５億元，減值貸款比率穩定２﹒８％
；對香港ＣＲＥ貸款看法審慎，去年撥備增至逾１２億元
聯想集團（００９９２）第三財季多賺逾倍，毛利率微跌；聯想第三財季智能設備業務經營溢利
升一成，基礎設施方案業務扭虧；聯想（００９９２）將在ＡＩ ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅ
ｋ，行業首家；楊元慶稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ助推動業務，將推出小型ＡＩ模型工作站
香港電訊（０６８２３）去年純利按年增１﹒６％，末期息增至４５﹒８８仙
網易雲音樂（０９８９９）去年純利升１﹒１３倍，不派息
唐家成和任志剛再獲委為港交所董事會成員，委任丁晨為董事會成員
本港１月整體通脹率升至２％，高於預期
啟德體育園３月１日開幕禮，門票每張１０元明早開售
立法會三讀通過大欖隧道新收費方案，專營權５月底屆滿後實施
人行１２５０億逆回購利率持平，淨回籠８億；人行繼續不降息，２月１年期、５年期以上ＬＰ
Ｒ不變；
推進人民幣跨境使用，發展人民幣離岸市場；機構指人行寬貨幣立場明確，ＬＰＲ或將隨政策利
率降
商務部凌激會見霍尼韋爾集團總裁表示歡迎在華持續投資；ＦＤＩ降，商務部表示外企主動調整
布局，地緣政治加劇；四方面支持外資投資，擬擴《鼓勵外商投資產業目錄》；殷勇會見阿聯酋
經濟發展局局長稱深化科技創新等合作
中國駐巴拿馬使館指美方所謂中國控制運河純屬謊言；特朗普稱可能與中國達新協議，京表示貿
易戰沒有贏家；特朗普稱期待習近平訪美，北京冀雙方相向而行；王文濤致信美商務部長表示強
烈不滿美國對華加徵關稅；商務部敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒四處搞脅迫；商務部指美國加
徵關稅對中美正常經貿合作造成破壞
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《即日市況》
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恒指全日跌３６７點收報２２５７６，美團領跌，聯想績後挫
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《深滬股市》
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大行轉軚看好中國股市，滬綜指仍收低０﹒０２％
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《美元匯價》
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歐元兌美元可能再測試１﹒０３關口
歐元最新報１﹒０４３９╱４０，日圓最新報１５０﹒２４╱２６
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《公司業績》
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東亞銀行（０００２３）去年純利升１２％至４６億元，第二次中期息３８仙；去年淨利息收入
跌２％，減值損失跌一成；東亞中國去年淨溢利增至１﹒７５億元，減值貸款比率穩定２﹒８％
；對香港ＣＲＥ貸款看法審慎，去年撥備增至逾１２億元
聯想集團（００９９２）第三財季多賺逾倍，毛利率微跌；聯想第三財季智能設備業務經營溢利
升一成，基礎設施方案業務扭虧
ＩＭＡＸ中國（０１９７０）全年純利跌１９％，不派末期息
兗煤澳大利亞（０３６６８）全年純利跌３３％，息增至０﹒５２澳元；去年底可銷售證實煤炭
儲量等下跌５﹒６％
網易雲音樂（０９８９９）去年純利升１﹒１３倍，不派息
網易（０９９９９）去年第四季經調整純利９７億元人幣，按年升３１％
香港電訊（０６８２３）去年純利按年增１﹒６％，末期息增至４５﹒８８仙
百盛集團（０３３６８）去年盈轉虧１﹒７５億人幣，不派息
ＪＢＢ（０１９０３）中期虧轉盈賺１５７﹒１萬元林吉特，不派息
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《公司資訊》
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花旗指滙控（００００５）第四季基礎稅前利潤勝預期，助市場升評級
香港電訊（０６８２３）趙興富獲委任為非執行董事
鑄帝控股（０１４１３）終止虛擬貨幣採礦業務
金涌投資（０１３２８）附屬收購合共２６﹒４４萬股邁富時股份
中銀香港（０２３８８）新春跨境開戶數量較去年同期升１﹒２倍
宏利（００９４５）啟動「常規發行人要約」計劃，於美加進行回購
京基金融（０１４６８）擬就馬來西亞綠色能源項目探索潛在合作
百度（０９８８８）旗下昆侖芯支持單機部署ＤＳ滿血版大模型
聯想（００９９２）將在ＡＩ ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ，行業首家；楊元慶稱Ｄｅｅｐ
Ｓｅｅｋ助推動業務，將推出小型ＡＩ模型工作站
國泰（００２９３）推限時機票優惠１３８５元起，經濟艙優惠涵蓋台北福岡等航點
富衛香港今年保險市場正面，爭取成首批推指數型萬用壽險公司
招行（０３９６８）擬下周發行５０億人幣債券，資金優先用於數智化轉型
渣打（０２８８８）協助亞投行公開發行首批４０億元可持續發展債券
ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ１月續收支平衡，明起接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ
京東（０９６１８）外賣全國３９城市上線，近２０萬餐飲商家申請入駐
英恒科技（０１７６０）汽車電子和軟件方案納入ｅＳＯＬ實時操作系統平台產品
攜程（０９９６１）報告指小眾旅遊興起，ＡＩ驅動個人化服務和可持續旅遊成重點
港交所（００３８８）歡迎政府再度委任唐家成和任志剛為董事會成員
華潤電力（００８３６）１月售電量按年減少４﹒７％
偉仕佳杰（００８５６）主要股東ＳＡＡＳ自動化辦公系統接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ
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《國企紅籌》
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國泰君安（０２６１１）Ｇｒｏｋ３發布，算力及平台型應用迎來催化
綠城服務（０２８６９）回應「撤銷１２個區域公司」傳言表示存在不實
光大證券（０６１７８）非執行董事謝松辭職
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《神州民企》
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聯交所對鑫苑服務（０１８９５）兩位前執行董事作採取紀律行動
博尼控股（０１９０６）控股股東質押股份
中國澱粉（０３８３８）啟動玉米澱粉生產項目及熱電項目
陽光保險（０６９６３）附屬１月原保險合同保費收入按年跌３﹒６％
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《中國要聞》
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商務部凌激會見霍尼韋爾集團總裁表示歡迎在華持續投資；ＦＤＩ降，商務部表示外企主動調整
布局，地緣政治加劇；四方面支持外資投資，擬擴《鼓勵外商投資產業目錄》；殷勇會見阿聯酋
經濟發展局局長稱深化科技創新等合作
在緬中國籍涉賭詐人員今起經泰國分批遣返；首批２００名在緬中國籍詐騙疑犯已被押解回國
國資委推動企業擴大有效投資，深化國企改革
人行１２５０億逆回購利率持平，淨回籠８億；人行繼續不降息，２月１年期、５年期以上ＬＰ
Ｒ不變；
推進人民幣跨境使用，發展人民幣離岸市場；機構指人行寬貨幣立場明確，ＬＰＲ或將隨政策利
率降
工信部未獲批准不得開展稀土開採等生產活動
最高檢、證監明開促進市場發展發布會，滬綜指再轉弱
ＳＷＩＦＴ指１月人幣國際支付份額微升至３﹒７９％
土地儲備專項債重啟，北京首發超１１６億元
廣州今年ＧＤＰ增長目標為５％左右，去年增長２﹒１％
杭州３宅地溢價出讓，收金３１億，最高溢價率５４％
金茂、慶隆聯合體８９億摘上海虹口地塊，溢價近四成
ＡＩ大模型遭不法份子誤導，淪操縱內地股市新工具
具身智能公司「星海圖」完成３億融資，螞蟻集團再度領投
宇樹科技原始股掀搶購潮，據報近期不會開新融資
北京協和醫院發布全國首個罕見病ＡＩ大模型
餓了麼前年已啟動藍騎士社保繳納試點，將全面加快推進保障
華為尊界Ｓ８００搭載六大智能技術，實現自主智能；尊界Ｓ８００預計５月底正式上市並交付
ＴＣＬ成為奧林匹克全球合作夥伴
幻方量化回應管理規模縮水至百億：屬正常的規模變動
小紅書接盤薯能生巧科技公司１００％股權
中石油原董事長王宜林受賄３５０１萬，一審認罪候判
上海家化回應植物醫生創始人成十大股東：暫不知身份
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒４９％，報２３４８７﹒４６點
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《大國博弈》
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中國駐巴拿馬使館指美方所謂中國控制運河純屬謊言；特朗普稱可能與中國達新協議，京表示貿
易戰沒有贏家；特朗普稱期待習近平訪美，北京冀雙方相向而行；王文濤致信美商務部長表示強
烈不滿美國對華加徵關稅；商務部敦促美方不要動輒揮舞關稅大棒四處搞脅迫；商務部指美國加
徵關稅對中美正常經貿合作造成破壞
商務部表示盡最大努力推進對話磋商，冀照顧彼此關切
特朗普稱中美可能達成新貿易協議，並期待習近平訪美；有可能與中國達成新貿易協議
韓國對中國鋼板徵收臨時反傾銷稅，最高３８﹒０２％
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《國際要聞》
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特朗普直指澤連斯基為「獨裁者」，警告烏克蘭快亡國；美國財長貝森特將缺席南非舉行的二十
國集團會議；美國今個冬季流感死亡人數超過新冠，５年來首次
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《外圍經濟》
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聯儲局會議紀要指利率將按兵不動，考慮暫停縮表；聯儲局副主席表示勞動力市場穩固，可從容
考慮利率決策；美國１月新屋動工按月跌９﹒８％，低於市場預期
日圓兌美元升破１５０大關，自１２月９日以來首次；日圓升值及關稅威脅，日本股市隨之下跌
歐洲股市創兩個月來最大跌幅，市場擔憂關稅問題
微軟首度推出量子計算晶片和生成式人工智能工具Ｍｕｓｅ
蘋果ＡＩ計劃４月初開始支援簡體中文並推出新功能
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《其他消息》
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金監總局允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務
李家超晤新華社社長，感謝將香港最準確資訊傳遞到世界各地；李家超與青海省長會面，深化兩
地經貿文化旅遊合作
房屋署表示研究申訴公署建議，不時檢視公屋收回、翻新及編配等流程
房協下年度提供八千出售及出租單位，包括出售安達臣道及粉嶺項目
港府歡迎立法會通過大欖隧道新收費方案，料促進新界西北人流物流
漢思舉辦首個氫能運輸研討會，政府同意１８個氫燃料試驗項目申請
醫管局３月起在６間公院試行ＡＩ撰寫醫療報告
申訴專員公署就政府收回、翻新及重新編配公屋提出１９項改善建議
立法會三讀通過大欖隧道新收費方案，專營權５月底屆滿後實施
啟德體育園周六首場全運測試賽，楊德強稱將檢視球員房間安排等
啟德體育園３月１日開幕禮，門票每張１０元明早開售
香港旅遊博覽會開幕，丘應樺期待業界發展更多適合長者的產品
１月整體通脹率升至２％，高於預期
唐家成和任志剛再獲委為港交所董事會成員，委任丁晨為董事會成員
通訊局調查指近九成受訪者收看免費電視節目，四成收聽電台節目
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