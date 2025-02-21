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21/02/2025 17:25

《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美股三大指數昨日（２０日）收市報跌，大型零售企業沃爾瑪
在公布低於市場預期的全年業績指引後大跌６％，市值蒸發逾５４０億美元，拖累道指承壓下跌
。道指收市跌４５０﹒９４點或１﹒０１％，報４４１７６﹒６５點；標普５００指數跌
２６﹒６３點或０﹒４３％，報６１１７﹒５２點；納指跌９３﹒８９點或０﹒４７％，報
１９９６２﹒３６點。港股方面，恆生指數收市報２３４７７，升９００點或４％，成交
３９３６億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩在國際經濟
ＦＩＷ研究會議上發表主旨演講。２２日凌晨１２：３０ａｍ，美聯儲副主席傑斐遜在三藩市聯
儲主辦的宏觀經濟與貨幣政策會議上發表主題為「央行溝通」的演說。１：４５ａｍ，加拿大央
行總裁麥克勒姆參加爐邊談話。
　
　　數據方面，今晚１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造業採購經理人指數，料由５１﹒２升至
５１﹒４；２月綜合採購經理人指數料由５２﹒７升至５３﹒２；２月服務業採購經理人指數料
由５２﹒９升至５３。１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋銷售，料由４２４萬降至４１３萬，
月率料由２﹒２％逆轉至下滑２﹒６％；２月密歇根大學消費者信心指數料由７１﹒１降至
６７﹒８。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：天鑫礦業（ＵＳ﹒ＴＸＮＭ）、唯品會
（ＵＳ﹒ＶＩＰＳ）等。（ｗａ）

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