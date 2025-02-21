期指高開４９３點報２３０９５，國指期貨升１８５點報８５１４

《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開４９３點報２３０９５，國指期貨高開１８５點報
８５１４，科指期貨高開１６７點報５６６７。
【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票
21/02/2025 09:15
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