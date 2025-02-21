  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

21/02/2025 09:15

期指高開４９３點報２３０９５，國指期貨升１８５點報８５１４

　　《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開４９３點報２３０９５，國指期貨高開１８５點報
８５１４，科指期貨高開１６７點報５６６７。

【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰21/02/2025 09:31  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３６﹒８升０﹒３點

下一篇新聞︰21/02/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１２８８張增逾三萬七張

其他期貨新聞
More

21/02/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４８１７９張，增逾萬六張

21/02/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４６７４３張，增１６４２９張

20/02/2025 19:50  《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，金沙公布業績

20/02/2025 19:48  《日入而息》阿里上季經調整純利勝預期，東亞多賺１２％增派息

20/02/2025 17:27  《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處