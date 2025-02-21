即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，低水１７點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，
暫成交１４５９９５張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，暫成交
１３２５０６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，暫成交
２２５９７４張。
醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情
21/02/2025 16:31
《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，
暫成交１４５９９５張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，暫成交
１３２５０６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，暫成交
２２５９７４張。
醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰21/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，成交１４７０６４張
下一篇新聞︰21/02/2025 09:31 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１３６﹒８升０﹒３點
21/02/2025 17:25 《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布ＰＭＩ等數據
21/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３４２９點，跌３２點，低水４９點
21/02/2025 09:15 期指高開４９３點報２３０９５，國指期貨升１８５點報８５１４
21/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１２８８張增逾三萬七張
21/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４８１７９張，增逾萬六張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N