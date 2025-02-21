即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，低水１７點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，

暫成交１４５９９５張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，暫成交

１３２５０６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，暫成交

２２５９７４張。

