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期貨新聞

21/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，成交１４７０６４張

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，
成交１４７０６４張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，成交
１３２５８６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，成交
２２７２６０張。

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