即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，成交１４７０６４張

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，

成交１４７０６４張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，成交

１３２５８６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，成交

２２７２６０張。

