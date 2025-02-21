即月期指最後交易價２３４６１升８５９點，成交１４７０６４張

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３４６１，升８５９點，低水１７點，
成交１４７０６４張。即月國指期貨最後交易價８６６５，升３３６點，低水２點，成交
１３２５８６張。另外，即月科指期貨最後交易價５８５９，升３５９點，平水，成交
２２７２６０張。
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
21/02/2025 16:46
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