【夜期時段】即月期指最新報２３４２９點，跌３２點，低水４９點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４６８點，升７點，低水１０

點，最新報２３４２９點，跌３２點，低水４９點，合約成交３６１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６６６點，升１點，低水１點，最新報８６５２點，跌

１３點，低水１５點，合約成交６５５張。

