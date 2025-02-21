《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，中電公布業績

《經濟通通訊社２１日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及中電公布業績，料為下周一（２４日）

市場焦點。



＊中國召開人大常委會會議，美國公布達拉斯製造業活動指數＊



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，中國召開人大常委會會議（至２５日）。英

倫銀行組織一場主題為「央行資產負債表的未來」的會議（至２５日）。下周一本港時間

９：３０ａｍ，新西蘭央行副總裁霍克斯比發表演講。５：００ｐｍ，英倫銀行副總裁隆巴爾代

利在央行研究會議上致開幕詞。晚上９：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持關於央行資產

負債表的討論；同一時間，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加英倫銀行的小組討論活動。



數據方面，下周一（２４日）德國公布１月進口物價。５：００ｐｍ（本港時間．下同），

德國公布２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒１升至８５﹒８。６：００ｐｍ，歐元區公布

１月消費者物價指數，年率升幅料維持於２﹒４％。１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦

製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一（２４日）公布業績的公司有：中電控股（００００２）等。



下周二（２５日）公布業績的公司有：ＡＳＭＰＴ（００５２２）、百威亞太

（０１８７６）、攜程集團－Ｓ（０９９６１）等。



下周三（２６日）公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業

（００２４７）、數碼通電訊（００３１５）、周大福創建（００６５９）、超大現代

（００６８２）、上海實業環境（００８０７）、遠見控股（００８６２）、看通集團

（０１０５９）、信和酒店（０１２２１）、盈健醫療（０１４１９）、澳洲成峰高教

（０１７５２）、百本醫護（０２２９３）、創聯控股（０２３７１）、塗鴉智能－Ｗ

（０２３９１）、江南布衣（０３３０６）、中國供應鏈產業（０３７０８）等。



下周四（２７日）公布業績的公司有：新鴻基地產（０００１６）、銀河娛樂

（０００２７）、香港交易所（００３８８）等。



下周五（２８日）公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）

等。（ｗａ）

