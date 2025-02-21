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21/02/2025 19:23

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，中電公布業績

　　《經濟通通訊社２１日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及中電公布業績，料為下周一（２４日）
市場焦點。
　
＊中國召開人大常委會會議，美國公布達拉斯製造業活動指數＊
　
　　下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，中國召開人大常委會會議（至２５日）。英
倫銀行組織一場主題為「央行資產負債表的未來」的會議（至２５日）。下周一本港時間
９：３０ａｍ，新西蘭央行副總裁霍克斯比發表演講。５：００ｐｍ，英倫銀行副總裁隆巴爾代
利在央行研究會議上致開幕詞。晚上９：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持關於央行資產
負債表的討論；同一時間，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加英倫銀行的小組討論活動。
　
　　數據方面，下周一（２４日）德國公布１月進口物價。５：００ｐｍ（本港時間．下同），
德國公布２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒１升至８５﹒８。６：００ｐｍ，歐元區公布
１月消費者物價指數，年率升幅料維持於２﹒４％。１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦
製造業展望企業活動指數。
　
　　在本港，下周一（２４日）公布業績的公司有：中電控股（００００２）等。
　
　　下周二（２５日）公布業績的公司有：ＡＳＭＰＴ（００５２２）、百威亞太
（０１８７６）、攜程集團－Ｓ（０９９６１）等。
　
　　下周三（２６日）公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業
（００２４７）、數碼通電訊（００３１５）、周大福創建（００６５９）、超大現代
（００６８２）、上海實業環境（００８０７）、遠見控股（００８６２）、看通集團
（０１０５９）、信和酒店（０１２２１）、盈健醫療（０１４１９）、澳洲成峰高教
（０１７５２）、百本醫護（０２２９３）、創聯控股（０２３７１）、塗鴉智能－Ｗ
（０２３９１）、江南布衣（０３３０６）、中國供應鏈產業（０３７０８）等。
　
　　下周四（２７日）公布業績的公司有：新鴻基地產（０００１６）、銀河娛樂
（０００２７）、香港交易所（００３８８）等。
　
　　下周五（２８日）公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）
等。（ｗａ）

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