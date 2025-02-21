《日入而息》恒指成份股無變動，港交所優化股份交收費結構

《今天重點》

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恒指成分股沒有變動，國指納中通快遞及百濟神州；科指納入騰訊音樂、地平線機器人，剔除東

方甄選等

渣打（０２８８８）全年列帳基準之除稅前溢利按年升１８％，派末期息２８美仙；去年第四季

除稅前基本溢利跌１％至１０﹒４７億美元；去年香港區除稅前基本溢利增２４﹒７％；去年淨

息差擴闊２７個基點，信貸減值支出５﹒５７億美元；續提高每股全年股息金額，今年收入料增

長低於５－７％；進行１５億美元股份回購，邁向股東回饋至少８０億美元目標；主席韋浩思今

年股東大會後卸任，Ｍａｒｉａ Ｒａｍｏｓ接任

港交所（００３８８）指股份交收費率調整為每筆交易０﹒００４２％，６月起生效

電盈（００００８）全年虧損收窄至３億元，息維持２８﹒４８仙

阿里巴巴（０９９８８）暫無出售盒馬計劃，或引入戰略投資人；吳泳銘稱阿里未來３年在雲和

ＡＩ基建投入料超越過去１０年總和；阿里雲魔搭社區首發階躍星辰最新兩款開源多模態模型；

彭博指貝萊德新興市場基金新建阿里巴巴、建行倉位，減持寧德時代；據報「迷因股之王」Ｒｙ

ａｎ Ｃｏｈｅｎ增持阿里至１０億美元；外電測算螞蟻集團去年９月底季度利潤１３６億人幣

；；瑞銀指阿里業績穩健且勝預期，料股價反應正面；花旗指阿里巴巴業績勝預期，後續關注消

費趨勢籲買入；高盛升阿里目標價３７％，季績超預期及電商利潤穩定

先導智能傳已選擇銀行安排赴港上市，籌最多３９億

傳卡游計劃重啟香港上市計劃，擬籌３９億元

青衣物流地至少收１份標書，豐樹產業入標；高力指青衣物流地入標氣氛淡靜，料出價相當保守

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，為減息以來最大單周跌幅

據報二元乘車優惠擬設每日次數上限，１０元以上兩折

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《即日市況》

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恒指全日升９００點收報２３４７７三年高，連續第六周上升

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒８５％三周連升，成交２﹒２萬兩個月高

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《美元匯價》

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美元兌日圓有望測試１４８前期低位

歐元最新報１﹒０４６９╱７１，日圓最新報１５０﹒４９╱５０

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《公司業績》

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渣打（０２８８８）全年列帳基準之除稅前溢利按年升１８％，派末期息２８美仙；去年第四季

除稅前基本溢利跌１％至１０﹒４７億美元；去年香港區除稅前基本溢利增２４﹒７％；去年淨

息差擴闊２７個基點，信貸減值支出５﹒５７億美元；續提高每股全年股息金額，今年收入料增

長低於５－７％；進行１５億美元股份回購，邁向股東回饋至少８０億美元目標；主席韋浩思今

年股東大會後卸任，Ｍａｒｉａ Ｒａｍｏｓ接任

晉安實業（０２２９２）全年虧損擴大至９６７４﹒３萬元

富陽（００３５２）全年虧損收窄至７５９﹒６萬人幣，不派末期息

百奧賽圖（０２３１５）料去年虧轉盈賺最多３７３０萬人幣

電盈（００００８）全年虧損收窄至３億元，息維持２８﹒４８仙

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《公司資訊》

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先導智能傳已選擇銀行安排赴港上市，籌最多３９億

傳卡游計劃重啟香港上市計劃，擬籌３９億元

蜜雪冰城（０２０９７）首日預計超額認購約近４３０倍

愛帝宮（００２８６）中途停牌，停牌前報１﹒３１元微跌

阿里巴巴（０９９８８）暫無出售盒馬計劃，或引入戰略投資人；吳泳銘稱阿里未來３年在雲和

ＡＩ基建投入料超越過去１０年總和；阿里雲魔搭社區首發階躍星辰最新兩款開源多模態模型；

彭博指貝萊德新興市場基金新建阿里巴巴、建行倉位，減持寧德時代；據報「迷因股之王」Ｒｙ

ａｎ Ｃｏｈｅｎ增持阿里至１０億美元；外電測算螞蟻集團去年９月底季度利潤１３６億人幣

；；瑞銀指阿里業績穩健且勝預期，料股價反應正面；花旗指阿里巴巴業績勝預期，後續關注消

費趨勢籲買入；高盛升阿里目標價３７％，季績超預期及電商利潤穩定

騰訊（００７００）視頻將把劇集預算的一至兩成投向橫屏短劇開發；支付寶有個別機構冒用支

付寶服務商身份進行不實宣傳及商業活動；騰訊企業微信接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，助企業提高經

營效率；騰訊元寶更新，ＤｅｅｐＳｅｅｋ能讀懂圖片信息

網易（０９９９９）丁磊稱ＡＩ提升遊戲業務研發降本提效

吉利（００１７５）、千里科技、階躍星辰宣布加強汽車全域智能合作

寶龍地產遭法院駁回建議延長，公司預期部分重組條件將失效

聯想（００９９２）天禧ＡＳ下周大升級，部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型

華懋西貢住宅項目上售樓說明書，共提供４０伙單位

德視佳（０１８４６）三焦點晶體植入市場具潛力，今年無意在中國開設更多診所

路勁（０１０９８）去年總物業銷售額按年跌５５％

北控城市資源（０３７１８）附屬中標香港清潔等項目，年收入共約１﹒７億元

Ｙｅｄｐａｙ成立新貸款業務，以人工智能科技加快貸款審批流程

怡邦行控股（００５９９）文玉芬委任為獨立非執董，今日起生效

遠大醫藥（００５１２）擬行使認購權認購南京凱尼特醫療科技剩餘股本權益

香港寬頻（０１３１０）要約人冀盡快達成先決條件，正編製要約文件

中國農產品交易（００１４９）擬發行５０００萬元中期票據

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《國企紅籌》

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首程控股（００６９７）宣布成立進軍機器人可研發領域

興證國際（０６０５８）認購總額為２５７６萬美元基金參與份額

山高新能源（０１２５０）合併財務報表將改以人民幣為呈列貨幣

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《神州民企》

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蔚來（０９８６６）回應換電站火災事故表示全額承擔用戶車輛損失

汽車之家（０２５１８）新ＣＥＯ全員信稱不會因海爾交易裁員，轉型汽車生態平台

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《中國要聞》

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中俄外長會面，王毅指兩國戰略協作緊密有效

李強稱促進科技消費，釋放人工智能終端產品消費潛力

最高檢過去３年共起訴證券犯罪３６６件１０１１人

網信辦重點打擊借ＡＩ技術生成發布虛假信息等行為

國資委促央企重點規劃發展ＡＩ，打造更多科技領軍企業

智聯表示留學生回國求職人數增兩成，教培行業需求最大

藍佛安指提高財政赤字率，實施更加積極財政政策

人行１８２５億逆回購利率持平，本周收水１８２億；落實金融支持民企舉措，暢通股債貸融資

渠道

財政部將在境外發行中國綠色主權債券

中證監加強對財務造假和操縱市場類違法行為打擊力度；中證監李明稱資本市場生態出現積極向

好諸多變化

上海女職工產假期間社保費可按５０％比例申請補貼；上海迪士尼啟動「上迪夢想產業學院」，

３月起招生

廣東醫保局闢謠「廣東公布醫保赤字」，稱收支平衡

深圳汽車置換更新補貼細則發布，最高補貼一萬五

２０２４年全國新開工改造城鎮老舊小區５﹒８萬個

人大常委會法工委保證民營經濟促進法盡快審議出台

官媒披露座談會細節：任正非稱「缺芯少魂」憂慮已減弱

高盛指中國兩會料披露更多刺激消費細節，支持民企；普徠仕提升對中國股票配置至偏高水平，

刺激措施料更有力

國際咖啡豆價飆漲，瑞幸表示不提價，９﹒９元活動持續

老鋪黃金下周調整產品價格，調價前每人每日限購５件

ＤｅｅｐＳｅｅｋ未來一周陸續開源５個代碼庫；ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ａｐｐ上線一個月下載量

破１億次

宇樹科技註冊秧歌機器人、「秧Ｂｏｔ」商標；工信部座談會促推進機器人產業發展，宇樹王興

興等在座

自動駕駛出租車開進廣州市中心，首批４條路線往返機場等

華為下月２０日在深圳舉行中國合作夥伴大會２０２５；上汽集團與華為簽署協議，合作打造新

能源智能車

Ｙｏｏｘ Ｎｅｔ－ａ－Ｐｏｒｔｅｒ將於４月徹底退出中國市場

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《寶島快訊》

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台股收升１％，報２３７３０﹒２５點

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《大國博弈》

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外交部表示何立峰擬今晚應約與美財長貝森特視頻通話

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《國際要聞》

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傳前港督衛奕信兒子將任英國駐華大使，中國外交部表示沒信息可提供

澤連斯基稱烏克蘭準備好與特朗普達成安全協議；美國財長指責烏克蘭違背諾言，暗示或放鬆對

俄制裁

特朗普共和黨政敵、參議員麥康奈爾明年將正式退休

尹錫悅彈劾案庭審將於２５日結束，或３月中旬宣判

蘋果ＣＥＯ庫克在白宮與特朗普會面

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《外圍經濟》

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日本央行行長植田和男稱若孳息率大幅上升將靈活購債

歐盟批准９﹒２億歐元補貼，支持德國建造晶片工廠

瑞銀多名策略師據報離職，包括首席美國證券策略師

高盛正重組醫療保健投行業務，提拔３名銀行高層負責

外資點名中國科技股「十大勁旅」，有望挑戰美股七雄地位

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《其他消息》

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啟德體育園開幕禮門券開售約半小時內售罄；啟德體育園開幕禮門票今早開賣，逾２萬人網上排

隊

保華５子公司委任臨時清盤人，政府表示對工務工程項目影響屬可控

民主黨中委會通過解散建議，三人小組跟進清盤事宜

王沛詩續任最低工資委員會主席，協助落實「一年一檢」新機制

ＣＦＡ協會發布投資者指南，推動淨零投資理論與實踐

ＤＷＳ指香港樓市持續低迷，發展商盈利料倒退

ＧＵＭ指２月強積金人均暫賺９８２９元

２５００元學生津貼或削減，教評會稱滅赤學界有責；學者指調整教育開支彈性大，發債佔比升

至兩成仍可控

據報二元乘車優惠擬設每日次數上限，１０元以上兩折

樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓市

麥萃才稱賣地不能停不主張勾地，財赤預案免藥石亂投

香港１月破產呈請８１９宗，按月增近５％

分析指ＡＩ或為重要主題，料商湯蔚來巨子生物或染藍

青衣物流地至少收１份標書，豐樹產業入標；高力指青衣物流地入標氣氛淡靜，料出價相當保守

支聯會顛覆案押後至１１月開審，何俊仁或改為認罪

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，為減息以來最大單周跌幅

陳美寶稱城巴去年開篷車客量增逾兩倍，鼓勵專營巴士開拓新路線；城巴與海洋公園合推「熊貓

環海號」開篷巴士，明起行駛觀光路線

陳子達與阿聯酋阿布扎比海關關長會面，加強業務聯繫

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