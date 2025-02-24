《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社２４日專訊》美股三大指數上周五（２１日）收市重挫，錄得新年以來最糟

糕表現。經濟數據弱於預期引發對經濟前景的擔憂，大型科技股下跌。道指收市跌７４８﹒６３

點或１﹒６９％，報４３４２８﹒０２點；標普５００指數跌１０４﹒３９點或１﹒７１％，報

６０１３﹒１３點；納指跌４３８﹒３６點或２﹒２０％，報１９５２４﹒０１點。港股方面，

恆生指數收市報２３３４１，跌１３６點或０﹒６％，成交３５６０億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持關於央

行資產負債表的討論；同一時間，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加英倫銀行的小組討論活動。

２５日凌晨２：００ａｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員丁格拉就英國貨幣政策狀況發表演講。



數據方面，今日５：００ｐｍ，德國公布２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒１升至

８５﹒８。今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒４％逆轉至下滑

０﹒３％，年率升幅料維持於２﹒４％。１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦製造業展望

企業活動指數，料由１４﹒１降至６﹒４。



在美國，今日公布業績的公司有：攜程網（ＵＳ﹒ＴＣＯＭ）、Ｚｏｏｍ視頻通訊

（ＵＳ﹒ＺＭ）等。（ｗａ）

