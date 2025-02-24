恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８５４張減逾二萬三張

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２１日）共為
２０７８５４張，較前減２３４３４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２６８４０２張，
減１５１８０張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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２１╱０２（五） ２０７８５４ －２３４３４ ２６８４０２ －１５１８０
２０╱０２（四） ２３１２８８ ３７１４４ ２８３５８２ ４０９５５
１９╱０２（三） １９４１４４ ７０３７ ２４２６２７ １０５２９
１８╱０２（二） １８７１０７ １５４８１ ２３２０９８ １８０７８
１７╱０２（一） １７１６２６ －１８１６４ ２１４０２０ －１４９９７
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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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２１╱０２（五） ７９５２０ －１００５４ １１７５７７ ７６０
２０╱０２（四） ８９５７４ －８１１ １１６８１７ ３５１５
１９╱０２（三） ９０３８５ １４９７ １１３３０２ ５０８
１８╱０２（二） ８８８８８ ３６４７ １１２７９４ ３６４４
１７╱０２（一） ８５２４１ １１６６ １０９１５０ ２７４２
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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
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