恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８５４張減逾二萬三張

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２１日）共為

２０７８５４張，較前減２３４３４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２６８４０２張，

減１５１８０張。



近一周恒生科指期貨未平倉合約總數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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２１╱０２（五） ２０７８５４ －２３４３４ ２６８４０２ －１５１８０

２０╱０２（四） ２３１２８８ ３７１４４ ２８３５８２ ４０９５５

１９╱０２（三） １９４１４４ ７０３７ ２４２６２７ １０５２９

１８╱０２（二） １８７１０７ １５４８１ ２３２０９８ １８０７８

１７╱０２（一） １７１６２６ －１８１６４ ２１４０２０ －１４９９７

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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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２１╱０２（五） ７９５２０ －１００５４ １１７５７７ ７６０

２０╱０２（四） ８９５７４ －８１１ １１６８１７ ３５１５

１９╱０２（三） ９０３８５ １４９７ １１３３０２ ５０８

１８╱０２（二） ８８８８８ ３６４７ １１２７９４ ３６４４

１７╱０２（一） ８５２４１ １１６６ １０９１５０ ２７４２

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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

