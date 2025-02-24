期指高開３９點報２３５００，國指期貨升８點報８６７３

《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開３９點報２３５００，國指期貨高開８點報８６７３
，科指期貨高開９點報５８６８。
【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票
24/02/2025 09:15
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24/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５１３７３張增３１９４張
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