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24/02/2025 09:15

期指高開３９點報２３５００，國指期貨升８點報８６７３

　　《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開３９點報２３５００，國指期貨高開８點報８６７３
，科指期貨高開９點報５８６８。

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