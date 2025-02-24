即月期指最後交易價２３３２９跌１３２點，低水１３點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２３３２９，跌１３２點，低水１３點，
暫成交１７０２６２張。即月國指期貨最後交易價８６０９，跌５６點，低水１０點，暫成交
２３８０９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８３，跌７６點，低水７點，暫成交
２８３３９７張。
【你點睇？】特朗普批澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票
24/02/2025 16:31
《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２３３２９，跌１３２點，低水１３點，
暫成交１７０２６２張。即月國指期貨最後交易價８６０９，跌５６點，低水１０點，暫成交
２３８０９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８３，跌７６點，低水７點，暫成交
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