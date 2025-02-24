即月期指最後交易價２３３２９跌１３２點，成交１７０４７８張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２３３２９，跌１３２點，低水１３點，
成交１７０４７８張。即月國指期貨最後交易價８６０９，跌５６點，低水１０點，成交
２４２３６５張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８３，跌７６點，低水７點，成交
２８３３９７張。
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24/02/2025 16:46
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成交１７０４７８張。即月國指期貨最後交易價８６０９，跌５６點，低水１０點，成交
２４２３６５張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８３，跌７６點，低水７點，成交
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24/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３３７２點，升４３點，高水３０點
24/02/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０５９﹒３升逾３０點
24/02/2025 09:18 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０５１﹒８升近２３點
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