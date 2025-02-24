即月期指最後交易價２３３２９跌１３２點，成交１７０４７８張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２３３２９，跌１３２點，低水１３點，

成交１７０４７８張。即月國指期貨最後交易價８６０９，跌５６點，低水１０點，成交

２４２３６５張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８３，跌７６點，低水７點，成交

２８３３９７張。

