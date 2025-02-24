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24/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３３７２點，升４３點，高水３０點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３３６點，升７點，低水６點
，最新報２３３７２點，升４３點，高水３０點，合約成交６２０張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６１３點，升４點，低水６點，最新報８６２７點，升
１８點，高水８點，合約成交５２５張。

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