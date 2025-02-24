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24/02/2025 19:38

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，百威亞太攜程公布業績

　　《經濟通通訊社２４日專訊》韓國央行公布議息結果，及百威亞太攜程公布業績，料為周二
（２５日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，新西蘭副總理兼外交部長彼得斯訪華（至２７日）。東盟秘書長、
越南總理、東帝汶總統和泰國外長在東盟未來論壇開幕式上發表講話。周二本港時間
９：００ａｍ，韓國央行公布利率決議。１０：４５ａｍ，澳洲央行助理總裁瓊斯發表線上爐邊
談話。５：２０ｐｍ，達拉斯聯儲總裁洛根在英倫銀行年度研究會議前發表演講。晚上
９：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在英倫銀行年度研究會議上發表演講。１０：００ｐｍ，
英倫銀行首席經濟學家皮爾在央行年度研究會議上致閉幕詞。
　
＊德國公布第四季ＧＤＰ，美國公布２０大城市房價指數＊
　
　　數據方面，周二（２５日）２：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布１月工具機訂單。
３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值，年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％，經季節
調整季率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒２％。４：３０ｐｍ，香港公布１月出口，年率料由
５﹒２％逆轉至下滑２﹒９％；１月進口年率跌幅料由１﹒１％擴大至２﹒７％；１月貿易收支
料由負３４５億港元收窄至負１３８億港元。１０：００ｐｍ，美國公布１２月標普╱Ｃａｓｅ
－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由０﹒４１％收窄至０﹒４％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：ＡＳＭＰＴ（００５２２）、百威亞太（０１８７６）、
攜程集團－Ｓ（０９９６１）等。
　
　　另外，英偉達將在周三（２６日）美股盤後公布業績。美國周五（２８日）公布１月個人消
費支出（ＰＣＥ）物價指數。（ｗａ）

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