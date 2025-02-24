《日入而息》中電多賺７６％增派息，蜜雪孖展逾萬億超購近三千倍

《今天重點》

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官媒指國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話；官媒表示國家主席習近平應約與俄羅斯總

統普京通電話；習近平稱任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行

蜜雪集團（０２０９７）暫借孖展逾萬億，公開發售超購近３０００倍

中電（００００２）全年純利升７６％至１１７﹒４億元，息增至１﹒２６元；去年售電量升２

％，香港能源業務營運盈利增０﹒８％；中電指若國際燃料價格持續放緩，會適時調整燃料收費

ＡＩ晶片商壁仞科技傳考慮香港上市，籌逾２３億元

陳茂波周三發表預算案，同日下午３時舉行記者會；林健鋒建議將２元乘車優惠與通脹掛勾較合

適；據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增１５億稅收；鄧飛稱打造「留學香港」品牌，拓

展「留學經濟」

有「人才」來港報到即返內地，梁振英批只為子女升學，違政策原意

證監會建議就無紙證券市場制度下證券登記機構收費設定限額

小米（０１８１０）智能助手超級小愛據報已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；小米周四晚發布最高端產

品ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ及１５ Ｕｌｔｒａ

商湯（０００２０）大裝置推ＤｅｅｐＳｅｅｋ企業版，免費版算力擴容

阿里（０９９８８）未來三年投入３８００億建設雲和ＡＩ硬件基礎設施

中證監指做好民企股債融資支持，加快培育耐心資本；吳清稱支持具新產業新技術新業態優質企

業融資

中金指兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等；政協委員陳松蹊稱建議取消生育數量限制

，降結婚年齡；民營經濟促進法草案二審稿增加規定定期報告發展情況；美銀料中國今年經濟增

長目標設於「５％左右」

特朗普要求製藥商將生產線移到美國，否則面臨關稅；美國多個聯邦機構指員工不必理會馬斯克

報告要求

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《即日市況》

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恒指全日吐１３６點報２３３４１，藥明孖寶墊底藍籌，科技股回吐

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１８％成交兩萬億，農業、地產逆勢升

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《美元匯價》

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特朗普多項政策未能為美元帶來支持

歐元最新報１﹒０４７１╱７２，日圓最新報１４９﹒５５╱５９

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《公司業績》

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中電（００００２）全年純利升７６％至１１７﹒４億元，息增至１﹒２６元；去年售電量升２

％，香港能源業務營運盈利增０﹒８％

時代集團（０１０２３）中期盈轉虧蝕６７０８萬元，派息２仙

海通恆信（０１９０５）全年純利跌５﹒９％至１５﹒１億人幣

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《公司資訊》

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蜜雪集團（０２０９７）開招第四日借出孖展７５６０億超額逾２千倍

中電（００００２）若國際燃料價格持續放緩，會適時調整燃料收費

滙控（００００５）據報擬發行永續美元債券，籌資１０億美元

從玉智農（００８７５）修訂認購協議認購價，申請下午復牌

國富創新（００２９０）沽今海醫療（０２２２５）股份料賺２２４４萬元

百度（０９８８８）ＡＰＰ升級集成ＡＩ搜索、數字人智能體等能力

阿里（０９９８８）未來三年投入３８００億建設雲和ＡＩ硬件基礎設施

商湯（０００２０）大裝置推ＤｅｅｐＳｅｅｋ企業版，免費版算力擴容

小米（０１８１０）智能助手超級小愛據報已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；小米周四晚發布最高端產

品ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ及１５ Ｕｌｔｒａ

恒生（０００１１）料今年香港經濟增長２﹒５％，勞動人口萎縮帶來挑戰

中銀香港（０２３８８）去年客戶認購收息基金金額按年升近１﹒２倍

嘉里建設（００６８３）發緹外累沽３４伙，總套現金額逾１００億元；嘉里朗天峰首輪銷售即

日沽清，共套現９﹒６億元

恒地（０００１２）南首加推１１８伙，入場價４１５﹒６萬起；恒地巴域街項目第二期加推６

８伙，入場價５０４萬起

新世界（０００１７）皇都全盤累售２６８伙，套現逾３０億元

據報復星國際（００６５６）子公司擬首次發行玉蘭債，籌資１﹒５億美元

２月１１０款國產遊戲獲批，網易（０９９９９）中國移動（００９４１）獲新版號

英諾賽科（０２５７７）納入恒生綜指成份股反映資本市場認可

越疆科技（０２４３２）獲納入恒生綜指成份股，反映資本認可

長實（０１１１３）ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ ＩＩ加推６２伙，入場９２２萬起

石四藥（０２００５）獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用原料藥

香港生力啤（００２３６）委任Ｃａｌｄｅｒｏｎ為公司非執行董事

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《國企紅籌》

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越秀交通基建（０１０５２）附屬向中證監及上交所申請發公司債券

中國鋁業（０２６００）史志榮請辭董事長、執董等職務

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《神州民企》

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中國派對文化（０１５３２）中途停牌，停牌前報０﹒１５４元升逾６９％；短暫停牌，以待或

涉內幕消息公布

立德教育（０１４４９）訂５０００萬人幣融資租賃

重塑能源（０２５７０）納入恒生綜合指數成分股

康臣葯業（０１６８１）方培城不再兼任財務總監，陳玉君接任

康希諾（０６１８５）ＤＴｃＰ－Ｈｉｂ－ＭＣＶ４聯合疫苗臨床試驗獲批准

綠城服務（０２８６９）夏雲辭任首席財務官，張玲波接任

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《中國要聞》

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官媒指國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話

李強稱在電信教育醫療金融等領域研究推出新開放舉措

解讀中央一號文件，韓文秀稱兩持續、四著力

２０２５全球開發者先鋒大會在滬舉行

人行２９２５億逆回購利率持平，淨投放１０２０億

武漢病毒研究所發現新型蝙蝠冠狀病毒

今年中國春運９０﹒２億人次創新高

中證監指做好民企股債融資支持，加快培育耐心資本；吳清稱支持具新產業新技術新業態優質企

業融資

中金指兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等；政協委員陳松蹊稱建議取消生育數量限制

，降結婚年齡；民營經濟促進法草案二審稿增加規定定期報告發展情況；美銀料中國今年經濟增

長目標設於「５％左右」

中財辦祝衛東稱落實滅菌乳國家標準，促進鮮奶消費；推動土地流轉費用穩定在合理水平；提高

城鄉居民基本養老保險基礎養老金

上海蛇年首輪土拍全部溢價成交，總額達１５９億元

瀘州老窖回應部分產品停止供貨指正常銷售動作

深圳近期發布人形機器人專項政策，給予精準支持

湖南醫保局表示嚴禁使用人工智能等自動生成處方

中國聯通前副總經理曹興信搞權色錢色交易被「雙開」；中航工業前董事長譚瑞松「靠軍工吃軍

工」被開除黨籍；四川政協原副主席楊克寧受賄逾七千萬，判囚１６年；華融國際原總經理白天

輝受賄１１億，二審維持死刑

華為預告３月將推出「新形態手機」，為原生鴻蒙而生

嵐圖據報招募ＡＩ員工，人數超５００人

興業銀行深圳分行擬６６億人幣購置恒大舊地

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《寶島快訊》

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台股跌０﹒７％，台積電超七成封裝產能被英偉達包下

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《大國博弈》

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中國貿促會反對美方阻礙兩國業界經貿往來；外交部指將中國企業、市場拒之門外，損害美國自

身

日本防衛相訪菲律賓，兩國確認加強防衛圍堵中國

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《國際要聞》

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戰爭３周年，傳烏國總統澤連斯基或向土耳其尋求庇護

德國保守派領袖默茨當選，料將調整財政政策；德國統一後最高投票率，默茨矢言擺脫對美國依

賴

特朗普要求製藥商將生產線移到美國，否則面臨關稅；美國多個聯邦機構指員工不必理會馬斯克

報告要求

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《外圍經濟》

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聯儲局官員古爾斯比淡化通脹預期上升的影響

巴菲特重申或增持日股，公布巴郡五大持倉股票

推動美股急升的「動物本能」，被指正向全球蔓延

黃仁勳稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ後期訓練仍需要大量資源

三星勞資雙方達成初步協議，２０２５年加薪５﹒１％

１５億美元以太幣被盜，恐為史上金額最大虛擬貨幣竊案

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《其他消息》

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人行廣東分行指１月末港澳居民大灣區購房資金近３０億

孫東稱會進一步改革破局，在資金用地等滿足產業發展需求

積金評級料２月ＭＰＦ人均賺９９００元；積金局要求受託人就ＥＳＧ主題基金加強披露

證券期貨總會表示應保留現有新股基石投資者六個月禁售期

投資推廣署電腦系統遭勒索軟件入侵，客戶資料或有外洩風險

據報美對沖基金租中環Ｔｈｅ Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ逾５萬呎寫字樓；ＴｈｅＨｅｎｄｅｒｓｏ

ｎ獲租４層呎租１２０元，美對沖基金擴充

第二批簡約公屋今起接受申請，月租介乎８６０至３２７０元

陳茂波周三發表預算案，同日下午３時舉行記者會；林健鋒建議將２元乘車優惠與通脹掛勾較合

適；據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增１５億稅收；鄧飛稱打造「留學香港」品牌，拓

展「留學經濟」

憧憬預算案刺激經濟，中原十大屋苑周末成交創十周高

有「人才」來港報到即返內地，梁振英批只為子女升學，違政策原意

香港機場１月客運量增２８％至５２８萬人次，再創疫後新高

銀行加港元存息，東亞３個月加至３﹒５厘１０萬起存

證監會建議就無紙證券市場制度下證券登記機構收費設定限額

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