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期貨新聞

24/02/2025 19:37

《日入而息》中電多賺７６％增派息，蜜雪孖展逾萬億超購近三千倍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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官媒指國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話；官媒表示國家主席習近平應約與俄羅斯總
統普京通電話；習近平稱任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行　　　　　　　　　　　　
蜜雪集團（０２０９７）暫借孖展逾萬億，公開發售超購近３０００倍　　　　　　　　　　　
中電（００００２）全年純利升７６％至１１７﹒４億元，息增至１﹒２６元；去年售電量升２
％，香港能源業務營運盈利增０﹒８％；中電指若國際燃料價格持續放緩，會適時調整燃料收費
ＡＩ晶片商壁仞科技傳考慮香港上市，籌逾２３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波周三發表預算案，同日下午３時舉行記者會；林健鋒建議將２元乘車優惠與通脹掛勾較合
適；據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增１５億稅收；鄧飛稱打造「留學香港」品牌，拓
展「留學經濟」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
有「人才」來港報到即返內地，梁振英批只為子女升學，違政策原意　　　　　　　　　　　　
證監會建議就無紙證券市場制度下證券登記機構收費設定限額　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）智能助手超級小愛據報已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；小米周四晚發布最高端產
品ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ及１５　Ｕｌｔｒａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商湯（０００２０）大裝置推ＤｅｅｐＳｅｅｋ企業版，免費版算力擴容　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）未來三年投入３８００億建設雲和ＡＩ硬件基礎設施　　　　　　　　　　
中證監指做好民企股債融資支持，加快培育耐心資本；吳清稱支持具新產業新技術新業態優質企
業融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中金指兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等；政協委員陳松蹊稱建議取消生育數量限制
，降結婚年齡；民營經濟促進法草案二審稿增加規定定期報告發展情況；美銀料中國今年經濟增
長目標設於「５％左右」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普要求製藥商將生產線移到美國，否則面臨關稅；美國多個聯邦機構指員工不必理會馬斯克
報告要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日吐１３６點報２３３４１，藥明孖寶墊底藍籌，科技股回吐
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指收跌０﹒１８％成交兩萬億，農業、地產逆勢升
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　特朗普多項政策未能為美元帶來支持　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４７１╱７２，日圓最新報１４９﹒５５╱５９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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中電（００００２）全年純利升７６％至１１７﹒４億元，息增至１﹒２６元；去年售電量升２
％，香港能源業務營運盈利增０﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時代集團（０１０２３）中期盈轉虧蝕６７０８萬元，派息２仙　　　　　　　　　　　　　　
海通恆信（０１９０５）全年純利跌５﹒９％至１５﹒１億人幣　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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蜜雪集團（０２０９７）開招第四日借出孖展７５６０億超額逾２千倍　　　　　　　　　　　
中電（００００２）若國際燃料價格持續放緩，會適時調整燃料收費　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）據報擬發行永續美元債券，籌資１０億美元　　　　　　　　　　　　　　
從玉智農（００８７５）修訂認購協議認購價，申請下午復牌　　　　　　　　　　　　　　　
國富創新（００２９０）沽今海醫療（０２２２５）股份料賺２２４４萬元　　　　　　　　　
百度（０９８８８）ＡＰＰ升級集成ＡＩ搜索、數字人智能體等能力　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）未來三年投入３８００億建設雲和ＡＩ硬件基礎設施　　　　　　　　　　
商湯（０００２０）大裝置推ＤｅｅｐＳｅｅｋ企業版，免費版算力擴容　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）智能助手超級小愛據報已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；小米周四晚發布最高端產
品ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ及１５　Ｕｌｔｒａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）料今年香港經濟增長２﹒５％，勞動人口萎縮帶來挑戰　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）去年客戶認購收息基金金額按年升近１﹒２倍　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）發緹外累沽３４伙，總套現金額逾１００億元；嘉里朗天峰首輪銷售即
日沽清，共套現９﹒６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）南首加推１１８伙，入場價４１５﹒６萬起；恒地巴域街項目第二期加推６
８伙，入場價５０４萬起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）皇都全盤累售２６８伙，套現逾３０億元　　　　　　　　　　　　　　
據報復星國際（００６５６）子公司擬首次發行玉蘭債，籌資１﹒５億美元　　　　　　　　　
２月１１０款國產遊戲獲批，網易（０９９９９）中國移動（００９４１）獲新版號　　　　　
英諾賽科（０２５７７）納入恒生綜指成份股反映資本市場認可　　　　　　　　　　　　　　
越疆科技（０２４３２）獲納入恒生綜指成份股，反映資本認可　　　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）ＢＬＵＥ　ＣＯＡＳＴ　ＩＩ加推６２伙，入場９２２萬起　　　　　　　
石四藥（０２００５）獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用原料藥　　　　　　　　　　　　
香港生力啤（００２３６）委任Ｃａｌｄｅｒｏｎ為公司非執行董事　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　越秀交通基建（０１０５２）附屬向中證監及上交所申請發公司債券
　　中國鋁業（０２６００）史志榮請辭董事長、執董等職務　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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中國派對文化（０１５３２）中途停牌，停牌前報０﹒１５４元升逾６９％；短暫停牌，以待或
涉內幕消息公布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立德教育（０１４４９）訂５０００萬人幣融資租賃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重塑能源（０２５７０）納入恒生綜合指數成分股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
康臣葯業（０１６８１）方培城不再兼任財務總監，陳玉君接任　　　　　　　　　　　　　　
康希諾（０６１８５）ＤＴｃＰ－Ｈｉｂ－ＭＣＶ４聯合疫苗臨床試驗獲批准　　　　　　　　
綠城服務（０２８６９）夏雲辭任首席財務官，張玲波接任　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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官媒指國家主席習近平應約與俄羅斯總統普京通電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李強稱在電信教育醫療金融等領域研究推出新開放舉措　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解讀中央一號文件，韓文秀稱兩持續、四著力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２５全球開發者先鋒大會在滬舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２９２５億逆回購利率持平，淨投放１０２０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
武漢病毒研究所發現新型蝙蝠冠狀病毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年中國春運９０﹒２億人次創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監指做好民企股債融資支持，加快培育耐心資本；吳清稱支持具新產業新技術新業態優質企
業融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中金指兩會期間關注四大看點，包括經濟增長目標等；政協委員陳松蹊稱建議取消生育數量限制
，降結婚年齡；民營經濟促進法草案二審稿增加規定定期報告發展情況；美銀料中國今年經濟增
長目標設於「５％左右」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中財辦祝衛東稱落實滅菌乳國家標準，促進鮮奶消費；推動土地流轉費用穩定在合理水平；提高
城鄉居民基本養老保險基礎養老金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海蛇年首輪土拍全部溢價成交，總額達１５９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瀘州老窖回應部分產品停止供貨指正常銷售動作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳近期發布人形機器人專項政策，給予精準支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖南醫保局表示嚴禁使用人工智能等自動生成處方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國聯通前副總經理曹興信搞權色錢色交易被「雙開」；中航工業前董事長譚瑞松「靠軍工吃軍
工」被開除黨籍；四川政協原副主席楊克寧受賄逾七千萬，判囚１６年；華融國際原總經理白天
輝受賄１１億，二審維持死刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為預告３月將推出「新形態手機」，為原生鴻蒙而生　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嵐圖據報招募ＡＩ員工，人數超５００人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
興業銀行深圳分行擬６６億人幣購置恒大舊地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股跌０﹒７％，台積電超七成封裝產能被英偉達包下　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國貿促會反對美方阻礙兩國業界經貿往來；外交部指將中國企業、市場拒之門外，損害美國自
身　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本防衛相訪菲律賓，兩國確認加強防衛圍堵中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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戰爭３周年，傳烏國總統澤連斯基或向土耳其尋求庇護　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德國保守派領袖默茨當選，料將調整財政政策；德國統一後最高投票率，默茨矢言擺脫對美國依
賴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普要求製藥商將生產線移到美國，否則面臨關稅；美國多個聯邦機構指員工不必理會馬斯克
報告要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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聯儲局官員古爾斯比淡化通脹預期上升的影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
巴菲特重申或增持日股，公布巴郡五大持倉股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
推動美股急升的「動物本能」，被指正向全球蔓延　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃仁勳稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ後期訓練仍需要大量資源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三星勞資雙方達成初步協議，２０２５年加薪５﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１５億美元以太幣被盜，恐為史上金額最大虛擬貨幣竊案　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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人行廣東分行指１月末港澳居民大灣區購房資金近３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫東稱會進一步改革破局，在資金用地等滿足產業發展需求　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級料２月ＭＰＦ人均賺９９００元；積金局要求受託人就ＥＳＧ主題基金加強披露　　　
證券期貨總會表示應保留現有新股基石投資者六個月禁售期　　　　　　　　　　　　　　　　
投資推廣署電腦系統遭勒索軟件入侵，客戶資料或有外洩風險　　　　　　　　　　　　　　　
據報美對沖基金租中環Ｔｈｅ　Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ逾５萬呎寫字樓；ＴｈｅＨｅｎｄｅｒｓｏ
ｎ獲租４層呎租１２０元，美對沖基金擴充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二批簡約公屋今起接受申請，月租介乎８６０至３２７０元　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波周三發表預算案，同日下午３時舉行記者會；林健鋒建議將２元乘車優惠與通脹掛勾較合
適；據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增１５億稅收；鄧飛稱打造「留學香港」品牌，拓
展「留學經濟」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
憧憬預算案刺激經濟，中原十大屋苑周末成交創十周高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
有「人才」來港報到即返內地，梁振英批只為子女升學，違政策原意　　　　　　　　　　　　
香港機場１月客運量增２８％至５２８萬人次，再創疫後新高　　　　　　　　　　　　　　　
銀行加港元存息，東亞３個月加至３﹒５厘１０萬起存　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會建議就無紙證券市場制度下證券登記機構收費設定限額　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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24/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２３３２９跌１３２點，低水１３點

24/02/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０５９﹒３升逾３０點

24/02/2025 09:18  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０５１﹒８升近２３點

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