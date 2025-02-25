《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美公布２０大城市房價指數

《經濟通通訊社２５日專訊》科技巨企走低拖累美股昨日尾盤急挫，市場觀望英偉達周三

（２６日）財報，其表現將對美國超大型股的需求構成重大考驗，也將考驗驅動股價上漲的人工

智能（ＡＩ）熱潮。道指收市升３３﹒１９點或０﹒０８％，報４３４６１﹒２１點；標普

５００指數跌２９﹒８８點或０﹒５０％，報５９８３﹒２５點；納指跌２３７﹒０８點或

１﹒２１％，報１９２８６﹒９２點。港股方面，恒生指數收市報２３０３４，跌３０７點或

１﹒３％，成交３２９６億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在英倫銀行年

度研究會議上發表演講。１０：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾在央行年度研究會議上致

閉幕詞。２６日凌晨１２：４５ａｍ，美聯儲金融監管副主席巴爾發表題為「金融穩定性」的演

講。２：００ａｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在里奇蒙扶輪社以「通脹的過去和現在」為題發表演

講。



數據方面，今晚１０：００ｐｍ，美國公布１２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大

城市房價指數，經季節調整月率升幅料由０﹒４１％收窄至０﹒４％。明日，香港公布第四季國

內生產總值，年率升幅料由１﹒９％擴大至２﹒４％。同一時間，美國公布１月建築許可。



在美國，今日公布業績的公司有：ＡＭＣ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＵＳ﹒ＡＭＣ）、玉柴國際（ＵＳ﹒ＣＹＤ）、家得寶（ＵＳ﹒ＨＤ）、南

茂科技（ＵＳ﹒ＩＭＯＳ）、逸仙電商（ＵＳ﹒ＹＳＧ）等。（ｗａ）

