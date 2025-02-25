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25/02/2025 09:15

期指低開５５６點報２２７７３，國指期貨跌２０９點報８４００

　　《經濟通通訊社２５日專訊》期指低開５５６點報２２７７３，國指期貨低開２０９點報
８４００，科指期貨低開２０８點報５５７５。

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