即月期指最後交易價２３０１８跌３１１點，低水１６點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３０１８，跌３１１點，低水１６點，
暫成交１７３４９０張。即月國指期貨最後交易價８４７５，跌１３４點，低水２４點，暫成交
２６７６６６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６７５，跌１０８點，低水２４點，暫成交
２６０２０１張。
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25/02/2025 16:31
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３０１８，跌３１１點，低水１６點，
暫成交１７３４９０張。即月國指期貨最後交易價８４７５，跌１３４點，低水２４點，暫成交
２６７６６６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６７５，跌１０８點，低水２４點，暫成交
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下一篇新聞︰25/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６００５﹒７５，升５點
25/02/2025 09:15 期指低開５５６點報２２７７３，國指期貨跌２０９點報８４００
25/02/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１０﹒５升９﹒８點
25/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９６８５張減逾二萬八張
25/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４９８８張減逾三萬六張
25/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０８８１５張，減２５８３３張
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