即月期指最後交易價２３０１８跌３１１點，成交１７３４９０張

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３０１８，跌３１１點，低水１６點，

成交１７３４９０張。即月國指期貨最後交易價８４７５，跌１３４點，低水２４點，成交

２６８３７８張。另外，即月科指期貨最後交易價５６７５，跌１０８點，低水２４點，成交

２６１８２６張。

