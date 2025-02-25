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25/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２３０１８跌３１１點，成交１７３４９０張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３０１８，跌３１１點，低水１６點，
成交１７３４９０張。即月國指期貨最後交易價８４７５，跌１３４點，低水２４點，成交
２６８３７８張。另外，即月科指期貨最後交易價５６７５，跌１０８點，低水２４點，成交
２６１８２６張。

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