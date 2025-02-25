【夜期時段】即月期指最新報２３０２１點，升３點，低水１３點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３００２點，跌１６點，低水
３２點，最新報２３０２１點，升３點，低水１３點，合約成交３５１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４７５點，無升跌，低水２４點，最新報８４８３點，升
８點，低水１６點，合約成交６１５張。
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25/02/2025 17:20
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25/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２３０１８跌３１１點，成交１７３４９０張
25/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２３０１８跌３１１點，低水１６點
25/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６００５﹒７５，升５點
25/02/2025 09:15 期指低開５５６點報２２７７３，國指期貨跌２０９點報８４００
25/02/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１０﹒５升９﹒８點
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