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25/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３０２１點，升３點，低水１３點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３００２點，跌１６點，低水
３２點，最新報２３０２１點，升３點，低水１３點，合約成交３５１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４７５點，無升跌，低水２４點，最新報８４８３點，升
８點，低水１６點，合約成交６１５張。

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