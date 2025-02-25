【夜期時段】即月期指最新報２３０２１點，升３點，低水１３點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３００２點，跌１６點，低水

３２點，最新報２３０２１點，升３點，低水１３點，合約成交３５１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４７５點，無升跌，低水２４點，最新報８４８３點，升

８點，低水１６點，合約成交６１５張。

