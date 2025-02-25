《再戰明天》本港公布財政預算案，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布財政預算案，及美國公布新屋銷售，料為周三（２６

日）市場焦點。



＊里奇蒙聯儲總裁發表演講，本港公布第四季ＧＤＰ＊



印度假期休市。各國重要經濟活動方面，香港財政司司長陳茂波公布２０２５－２６年財政

預算案。２０國集團（Ｇ２０）財長與央行總裁會議舉行（至２７日），歐洲央行總裁拉加德和

執委奇波洛內參加。本港時間周三晚９：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金以「通脹的

過去和現在」為題發表演講。



數據方面，周三（２６日）香港公布第四季本地生產總值，年率升幅料由１﹒９％擴大至

２﹒４％。美國公布１月建築許可。８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１月消費者物

價指數，年率升幅料由２﹒５％擴大至２﹒６％。１：００ｐｍ，日本公布１２月同時指標；

１２月領先指標。１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由６９﹒８萬降至６８萬，月率

料由３﹒６％逆轉至下滑２﹒６％。



在本港，明日公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）、

數碼通電訊（００３１５）、周大福創建（００６５９）、超大現代（００６８２）、上海實業

環境（００８０７）、遠見控股（００８６２）、看通集團（０１０５９）、信和酒店

（０１２２１）、盈健醫療（０１４１９）、澳洲成峰高教（０１７５２）、百本醫護

（０２２９３）、創聯控股（０２３７１）、塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）、江南布衣

（０３３０６）、中國供應鏈產業（０３７０８）等。（ｗａ）

