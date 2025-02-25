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25/02/2025 19:42

《再戰明天》本港公布財政預算案，美國公布新屋銷售

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本港公布財政預算案，及美國公布新屋銷售，料為周三（２６
日）市場焦點。
　
＊里奇蒙聯儲總裁發表演講，本港公布第四季ＧＤＰ＊
　
　　印度假期休市。各國重要經濟活動方面，香港財政司司長陳茂波公布２０２５－２６年財政
預算案。２０國集團（Ｇ２０）財長與央行總裁會議舉行（至２７日），歐洲央行總裁拉加德和
執委奇波洛內參加。本港時間周三晚９：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金以「通脹的
過去和現在」為題發表演講。
　
　　數據方面，周三（２６日）香港公布第四季本地生產總值，年率升幅料由１﹒９％擴大至
２﹒４％。美國公布１月建築許可。８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１月消費者物
價指數，年率升幅料由２﹒５％擴大至２﹒６％。１：００ｐｍ，日本公布１２月同時指標；
１２月領先指標。１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由６９﹒８萬降至６８萬，月率
料由３﹒６％逆轉至下滑２﹒６％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）、
數碼通電訊（００３１５）、周大福創建（００６５９）、超大現代（００６８２）、上海實業
環境（００８０７）、遠見控股（００８６２）、看通集團（０１０５９）、信和酒店
（０１２２１）、盈健醫療（０１４１９）、澳洲成峰高教（０１７５２）、百本醫護
（０２２９３）、創聯控股（０２３７１）、塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）、江南布衣
（０３３０６）、中國供應鏈產業（０３７０８）等。（ｗａ）

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