《日入而息》蜜雪孖展逾１﹒６萬億勢成凍資王，豐樹奪青衣物流地

《今天重點》

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中國據報加強赴港募資企業資金監管，嚴查對外投資

據報蜜雪（０２０９７）國際配售提前截飛，暫借孖展１﹒６６萬億元；蜜雪孖展逾１﹒３萬億

，超越快手成新股史上凍資王

新加坡豐樹產業近３７億中標青衣物流地，屬市場估值上限

本港１月出口意外升０﹒１％進口升０﹒５％，均勝預期

香港迪士尼扭虧賺８﹒３８億破紀錄，入場入次７７０萬亦創新高

阿里巴巴（０９９８８）據報今晚全面開源旗下文生視頻模型萬相２﹒１；阿里發布推理模型Ｑ

ｗＱ，擅長數學理解編程

２０２４胡潤中國５００強發布指騰訊（００７００）第二字節第三，華為重返前十

政府有意拓展足球博彩項目，考慮籃球博彩合法化；紅磡站臨海地擬建遊艇會，與港鐵研發展商

住項目；田北辰稱十元以上改兩折解決長車短搭，學者倡設補貼；華僑銀行料政府三管齊下恢復

財政穩健，削開支擴稅收

人行進行３１８５億逆回購，市場料ＭＬＦ續做暫落空；人行縮量續做３０００億ＭＬＦ，中標

利率持平２％；機構指人行堅持「冷靜」，降準降息時點料延至下半年

特朗普政府據悉有意加強拜登時期對華的晶片管控；特朗普計劃收緊對中國芯片限制，外交部表

示將反噬自身

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《即日市況》

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恒指險守兩萬三全日跌３０７點，中芯反覆終收跌，理想開車攜程挫

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒８％成交跌破２萬億，農業、影視股調整

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《美元匯價》

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德國聯合政府不利施政，歐元區間操作

歐元最新報１﹒０４７３╱７４，日圓最新報１４９﹒５８╱６０

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《公司業績》

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香港迪士尼扭虧賺８﹒３８億破紀錄，入場入次７７０萬亦創新高

光大水務（０１８５７）全年純利跌１４％，息５﹒８１仙

ＨＫＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２６）中期虧損擴至７５６萬坡元，不派中期息

檳傑科達（０１６６５）全年純利跌２４﹒７％至１﹒１億元令吉，不派息

傳遞娛樂（０１３２６）中期虧損收窄至９１９﹒６萬元，不派息

新意網集團（０１６８６）中期純利按年升１１％，不派息

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《公司資訊》

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香港迪士尼Ｐｉｘａｒ及Ｍａｒｖｅｌ主題區擴建工程今年內展開

蜜雪（０２０９７）孖展逾１﹒３萬億，超越快手成新股史上凍資王

美高梅中國（０２２８２）據報尋求２０億美元銀團貸款

北海康成（０１２２８）附屬提前終止租賃英國物業

恒大汽車（００７０８）悉售瑞典前生產設施股權，料蝕１７３７萬元

石四藥（０２００５）兩項藥品獲內地批生產註冊批件

京東（０９６１８）集團承擔外賣騎手五險一金所有成本

小鵬（０９８６８）何小鵬稱有信心成為中國最早量產Ｌ３機器人公司之一

商湯（０００２０）「小浣熊」產品全面升級，接入多模態ＡＩ能力

阿里巴巴（０９９８８）據報今晚全面開源旗下文生視頻模型萬相２﹒１；阿里發布推理模型Ｑ

ｗＱ，擅長數學理解編程

理想（０２０１５）首款純電ＳＵＶ ｉ８官圖信息發布；理想首款純電新車提早亮相，李想：

為免與小米「撞期」而讓路

ＶＩＳＩＯＮ ＤＥＡＬ（０７８２７）對上市委員會覆核決定深感失望

２０２４胡潤中國５００強發布指騰訊（００７００）第二字節第三，華為重返前十；內地支付

寶Ａｐｐ綁定美國運通卡，方便訪華旅客消費；微信電腦版據報已能收紅包，為測試版本暫仍未

能發紅包

大華銀行中國擬向富邦華一銀行轉讓個人業務

新地（０００１６）天榮站住宅項目二期獲批售樓紙，共提供５２５伙；新地天榮站項目第二期

首批１０５伙，入場３０３萬起

嘉里（００６８３）朗天峰加推１２１伙，本周六次輪銷售

恒地（０００１２）巴域街第二期暫收１１００認購登記，超額６倍；恒地巴域街項目第二期加

推３０伙，周五推售１４８伙；恒地南首周六首輪銷售１８１伙，暫超額認購約１５倍

周大福等黃金品牌的金飾價格升至８９５元，再創新高

杭州三宗地收金近６８億，華潤置地（０１１０９）２６億競得一地塊

國富創新（００２９０）與夸密量子簽署戰略合作協議

新奧能源（０２６８８）劉建鋒不再兼任總裁，宮羅建接任

長實（０１１１３）ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ ＩＩ周六推售９７伙

東銀國際（００６６８）私有化計劃獲法院批准，料３月５日收市後退市

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《神州民企》

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萬科（０２２０２）香港大埔馬窩路項目命名為上然，提供１６０５伙

基石藥業（０２６１６）發表舒格利單抗ＧＥＭＳＴＯＮＥ－３０３研究數據

世茂集團（００８１３）高等法院已頒令撤回針對公司清盤呈請

企展控股（０１８０８）附屬以５９２﹒７萬美元售ＲＩＯＴ銷售股份

瑞誠中國傳媒（０１６４０）中文簡稱更改為千循科技

伊登軟件（０１１４７）ＡＩ產品已接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ等多個大模型

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《中國要聞》

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全國人大常委會會議分組審議工作報告稿；北京３月１日至１２日禁「低慢小」航空器飛行活動

中證Ａ５００再擴容，首批指數增強策略ＥＴＦ上報

國務院任命浙江大學校長杜江峰為教育部副部長

四部委加力推老舊農機報廢更新，擴大範圍提高標準

內地銀行「缺存款」持續，同業拆息、回購利率見高位；內地數萬億元電子債權憑證迎來規範

人行進行３１８５億逆回購，市場料ＭＬＦ續做暫落空；人行縮量續做３０００億ＭＬＦ，中標

利率持平２％；機構指人行堅持「冷靜」，降準降息時點料延至下半年

北京推應屆生安居新舉措，求職實習最多免費住七天

上海口岸今年春運進出境人員規模同比增近三成；上海金融監管局開出十張罰單，恆豐銀行被罰

３７０萬

深圳今年經濟增長目標為５﹒５％，新增就業２０萬人；深圳全力競逐人工智能、低空與空天等

產業新賽道

廣東率先發３０７億土儲專項債，有利改善樓市供給

珠海相關部門正推進籌建珠澳低空產業聯盟

《旅行青蛙．中國之旅》ＶＩＶＯ服務器４月終止營運

內地股市「黑嘴」用虛假信息誤導ＡＩ大模型操縱市場

ＤｅｅｐＳｅｅｋ恢復ＡＰＩ充值服務

豆包內測深度思考模型，為公司自研，非ＤｅｅｐＳｅｅｋ

宇樹人形機器人「租情」火爆，日租過萬，檔期緊張；宇樹Ｇ１機器人變身「功夫機器人」，耍

功夫行雲流水

特斯拉ＦＳＤ功能落地中國，非完全自動駕駛

文遠知行新一代Ｒｏｂｏｔａｘｉ在京規模化運營

中國銀聯表示「銀聯會議ＡＰＰ」非旗下產品，涉及電騙

ＫＫＲ等傳有意洽購星巴克中國業務股權，美團及華潤集團等曾接洽

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒２％，台積電穩居胡潤中國５００強榜首

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《大國博弈》

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特朗普政府據悉有意加強拜登時期對華的晶片管控；特朗普計劃收緊對中國芯片限制，外交部表

示將反噬自身

英國更新俄羅斯制裁名單，保利科技等１０家中國實體在列；歐盟對俄制裁清單列中國企業，商

務部促停止抹黑推責

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《國際要聞》

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安理會通過烏克蘭和平決議，中美俄破天荒攜手支持；傅聰稱中方支持美俄就烏克蘭問題達成啟

動和談共識

特朗普尋求與俄達成經濟發展協議，但排除近期訪俄；馬斯克再發電郵，拒匯報工作的聯邦僱員

將被解僱；馬克龍建言白宮稱你不能同時與中國和歐洲打貿易戰

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《外圍經濟》

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德國大選後接壞消息，上季ＧＤＰ按季萎縮０﹒２％

日本財務省前財務官神田真人就任亞行行長；東京股市早盤下跌，幸巴郡入市推動日本貿易公司

大漲

歐盟１月電動車市場擴張３４％，但特斯拉銷量暴跌

韓國央行將基準利率下調０﹒２５厘至２﹒７５厘

印尼和蘋果據悉就解除ｉＰｈｏｎｅ銷售禁令達成共識

庫克赴白宮後隨即承諾，蘋果在美投資逾五千億美元

ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶動英偉達芯片需求增，據報騰訊阿里等加大訂單

星巴克宣布裁員１１００人，２０１８年來首次

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《其他消息》

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李家超稱政府會加強宣傳取消強積金「對沖」安排

政府有意拓展足球博彩項目，考慮籃球博彩合法化；紅磡站臨海地擬建遊艇會，與港鐵研發展商

住項目；田北辰稱十元以上改兩折解決長車短搭，學者倡設補貼；華僑銀行料政府三管齊下恢復

財政穩健，削開支擴稅收

夏禮文律師行承租歷山大廈兩層，過去一年中環最大租務交易之一

小學陸運會禁光顧小食亭，康文署表示學校日後須預先通知署方

生產者責任制擬擴至膠樽紙包飲品，謝展寰稱初期目標較低有助推行

競委會表示支持政府規管網約車平台，有助與的士公平競爭

簡約公屋第二期首日截至傍晚６時收８５０份申請

融樂會據報醞釀解散，周五舉行特別會員大會表決

運輸署指紅隧往港島方向管道快線已解封

丘應樺稱去年有約１萬間香港以外公司，增加一成

傳內地ＡＩ解決方案供應商智慧互通擬來港上市

保誠財務健康指數升至５８分，逾六成千禧世代父母料富不過二代

中原按揭指１月轉按月升１９％至５４０宗創半年新高；仲量聯行指香港置業負擔能力回落至２

０１２年水平

１月出口意外升０﹒１％進口升０﹒５％，均勝預期

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