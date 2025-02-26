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26/02/2025 17:32

《外圍焦點》美國公布新屋銷售，英偉達公布業績

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國經濟數據進一步惡化，２月消費者信心指數創近四年來最
大跌幅，昨日（２５日）引發市場拋售。納指與標普５００指數連續第四個交易日下跌，觸及一
個月低點。標普５００指數跌２８﹒００點或０﹒４７％，報５９５５﹒２５點；納指跌
２６０﹒５４點或１﹒３５％，報１９０２６﹒３９點；道指升１５９﹒９５點或０﹒３７％，
報４３６２１﹒１６點。港股方面，恆生指數收市報２３７８７，升７５３點或３﹒３％，成交
３７０１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金以「
通脹的過去和現在」為題發表演講。２７日凌晨１２：３０ａｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員
丁格拉發表關於貿易碎片化與貨幣政策的演講。１：００ａｍ，亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克
參加一場有關經濟前景與住房議題的對話活動。
　
　　數據方面，今晚１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由６９﹒８萬降至６８萬，月
率料由３﹒６％逆轉至下滑２﹒６％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：賽富時（ＵＳ﹒ＣＲＭ）、高途（ＵＳ﹒ＧＯＴＵ）、英
偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）、塗鴉智能（ＵＳ﹒ＴＵＹＡ）等。（ｗａ）

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