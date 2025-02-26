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26/02/2025 09:15

期指高開１５７點報２３１６５，國指期貨升４３點報８５１８

　　《經濟通通訊社２６日專訊》期指高開１５７點報２３１６５，國指期貨高開４３點報
８５１８，科指期貨高開２６點報５７０１。

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