即月期指最後交易價２３７４７升７３９點，低水４１點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２３７４７，升７３９點，低水４１點，
暫成交１３４２６８張。即月國指期貨最後交易價８７９１，升３１６點，低水２點，暫成交
１６８７１２張。另外，即月科指期貨最後交易價５９４０，升２６５點，低水１４點，暫成交
１７５４１０張。
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26/02/2025 16:31
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上一篇新聞︰26/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３７１４點，跌３３點，低水７４點
下一篇新聞︰26/02/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９９３﹒５，升２３﹒５點
26/02/2025 17:32 《外圍焦點》美國公布新屋銷售，英偉達公布業績
26/02/2025 09:30 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９８７﹒５，升１７﹒５點
26/02/2025 09:15 期指高開１５７點報２３１６５，國指期貨升４３點報８５１８
26/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９３９０７張減８５７７８張
26/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２１５７張減逾八萬二張
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