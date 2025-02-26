即月期指最後交易價２３７４７升７３９點，低水４１點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２３７４７，升７３９點，低水４１點，

暫成交１３４２６８張。即月國指期貨最後交易價８７９１，升３１６點，低水２點，暫成交

１６８７１２張。另外，即月科指期貨最後交易價５９４０，升２６５點，低水１４點，暫成交

１７５４１０張。

