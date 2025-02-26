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26/02/2025 16:31

即月期指最後交易價２３７４７升７３９點，低水４１點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２３７４７，升７３９點，低水４１點，
暫成交１３４２６８張。即月國指期貨最後交易價８７９１，升３１６點，低水２點，暫成交
１６８７１２張。另外，即月科指期貨最後交易價５９４０，升２６５點，低水１４點，暫成交
１７５４１０張。

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26/02/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２１５７張減逾八萬二張

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