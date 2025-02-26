【夜期時段】即月期指最新報２３７１４點，跌３３點，低水７４點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７５０點，升３點，低水３８
點，最新報２３７１４點，跌３３點，低水７４點，合約成交３２０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７９１點，無升跌，低水２點，最新報８７６９點，跌
２２點，低水２４點，合約成交９９１張。
《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇
26/02/2025 17:20
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26/02/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９９３﹒５，升２３﹒５點
26/02/2025 09:30 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９８７﹒５，升１７﹒５點
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26/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９３９０７張減８５７７８張
26/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２１５７張減逾八萬二張
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