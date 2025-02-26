【夜期時段】即月期指最新報２３７１４點，跌３３點，低水７４點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７５０點，升３點，低水３８

點，最新報２３７１４點，跌３３點，低水７４點，合約成交３２０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７９１點，無升跌，低水２點，最新報８７６９點，跌

２２點，低水２４點，合約成交９９１張。

